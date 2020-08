Compartir

Trabajadores de la empresa Godoy, desde hace 9 días concurren a las afueras de la compañía y se ubican allí hasta el anochecer a modo de protesta ante la falta de respuesta a los reclamos que plantean, principalmente la falta de pago de un porcentaje de los sueldos que les corresponde, ya que una mitad la abona el Estado a través del ATP. También les adeudan dinero desde antes del inicio de la cuarentena y por ello exigen una solución.

En ese marco, Eduardo Mendoza, uno de los empleados de la compañía de transporte, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que “por el momento no nos dijeron nada, estamos esperando que alguien de la empresa se comunique. Yo trabajo en la empresa desde hace 8 años, nos deben la diferencia de sueldos y ATP, después hay otras diferencias que también reclamamos, por lo menos queremos que la empresa por semana nos dé algo al menos para poder subsistir”.

“No tenemos información de nada por parte de la empresa, nadie nos llamó ni nos comunicó nada de si vamos a volver, si vamos a seguir trabajando, prácticamente estamos en la calle. Todos tenemos familia y estamos aguantando haciendo changas, pidiendo ayuda a los familiares, a nuestros padres, así aguantamos”, lamentó.

Asimismo señaló que a la empresa “le cortaron el agua, una parte de la luz, evidentemente a ellos no les interesa lo que pasa en Formosa, se cerraron del todo, para mi que nos abandonaron y no quieren trabajar más en Formosa, con todas las empresas del grupo en el país ellos cumplen, acá en Formosa no nos hacen caso, por lo visto no quieren trabajar más en Formosa”.

Reconoció que tras tantos días de reclamo y sin recibir respuestas, “sentimos mucha bronca, es como que no les importa la gente de Formosa ni los usuarios por eso hacen lo que hacen”.