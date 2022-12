Lula da Silva vendrá al país para reunirse con Alberto Fernández

El presidente electo de Brasil, Luiz Lula da Silva, hará su primer viaje oficial como jefe de Estado a la Argentina el próximo 24 de enero para un encuentro bilateral con su par Alberto Fernández. Según informó el futuro canciller Mauro Vieira, el motivo de su visita será la participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En ese sentido, Vieira dijo que Lula no realizará ningún viaje antes de la asunción del 1 de enero, pero que sus prioridades para sus primeros viajes son la Argentina, Estados Unidos y China, y aseguró que existe la decisión política de que Brasil vuelva a ser parte de la Celac, de la cual fue retirada por el gobierno de Jair Bolsonaro.

Por otro lado, explicó la nueva línea diplomática del Brasil de Lula y anunció que se reiniciarán las relaciones diplomáticas con Venezuela, con el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y la reapertura de la embajada en Caracas. El gobierno de Bolsonaro reconocía como presidente de Venezuela al diputado opositor Juan Guaidó. ”Lula me pidió que Brasil debe regresar a la escena internacional”, explicó Vieira.

Vieira enfatizó que uno de los principales objetivos a nivel regional es la reinserción de Brasil en la Celac y en la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur). También destacó la agenda ambiental exterior del gobierno, con la propuesta de acoger en 2025 la conferencia de cambio climático de la ONU y el relanzamiento del tratado amazónico para la cuestión de la preservación ambiental con sus vecinos.

El 30 de octubre, Da Silva se impuso por la mínima diferencia en el ballotage más polarizado de la historia de Brasil. Con el 100% de los votos escrutados, el ex mandatario obtuvo el 50,90% frente al 49,10% de Jair Bolsonaro.Minutos después de confirmarse la victoria, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) utilizó sus redes sociales para publicar la palabra “Democracia”, junto a una foto en la que se ve su mano y la bandera de Brasil. Luego, desde un hotel de la ciudad de Sao Paulo, brindó su primer discurso como presidente electo, en el que se comprometió a “restablecer la paz” y gobernar para “todos” en un Brasil dividido: “Estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero con la ayuda del pueblo vamos a encontrar una salida para que el país vuelva a vivir democráticamente”.

Alberto Fernández ratificó sus intenciones de competir por la reelección en 2023: “Me voy a poner al frente para que el que asuma en 2023 sea uno de nosotros”. Aunque su referencia fue indirecta, en su entorno confirmaron que se trató, efectivamente, de un nuevo virtual lanzamiento a la reelección. Su anuncio coronó un extenso repaso de su administración, al que sumó una serie de críticas a la Justicia, de guiños a la vicepresidenta -a pesar de la enemistad latente que se traslució en su faltazo-, y algunos dardos ambivalentes.

Relacionado