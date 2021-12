A 20 años del «Argentinazo», la CCC Formosa se movilizará hoy hasta el Mástil Municipal

Compartir

A 20 años del «Argentinazo», diferentes organizaciones sociales llevarán adelante hoy a nivel nacional una jornada de movilización; en Formosa adelantaron que la Corriente Clasista y Combativa realizará una marcha hasta el Mástil Municipal para recordar uno de los estallidos sociales, económicos y políticos más grandes de la historia de nuestro país.

Cristian Castellano, referente local de la CCC, sostuvo que el punto de encuentro será en España y 9 de Julio, frente al Teatro de la Ciudad, a las 17 horas, desde donde partirán hacia el Mástil Municipal. «Teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos nos movilizaremos bajo el lema ‘la deuda es con el pueblo, no con el FMI’. La movida no será solamente en capital sino también en las localidades donde tenemos sede como ser Villa 213, Belgrano, El Espinillo, Clorinda, entre otras», contó.

Seguidamente indicó que debido a la situación sanitaria «pedimos a los compañeros respetar el distanciamiento social y evitar compartir mate o tereré, ya que somos conscientes de que la pandemia todavía no pasó».

«Para nosotros esta fecha es muy cara a nuestros sentimientos porque recordamos a todos los caídos en la lucha contra el hambre, la entrega y la represión, entonces entendemos que con cada aniversario debemos reafirmar el camino de lucha para que la crisis no la pague el pueblo y por eso decimos que la deuda es con el pueblo, no con el FMI», sentenció.

«Argentinazo»

La crisis de diciembre de 2001 en Argentina, también conocida como el «cacerolazo» o «Argentinazo» fue una crisis política, económica, social e institucional, potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema «¡Que se vayan todos!» que causó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, dando lugar a un período de inestabilidad política durante el cual cinco funcionarios ejercieron el Poder Ejecutivo Nacional.

Sucedió en el marco de una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política.

Durante la crisis fueron asesinadas por agentes de seguridad del Estado y privados, 39 personas, entre ellas siete niños de entre 13 y 18 años.

El desencadenante inicial de la crisis fue la imposición del «corralito», el 2 de diciembre de 2001, donde por una disposición del gobierno se restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos. Fue diseñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Esto impactó sobre todo en la clase baja, mayormente no bancarizada, y la clase media que se vio fuertemente restringida para sus movimientos económicos. El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general, y simultáneamente comenzaron a producirse estallidos violentos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes, robos de camiones en las rutas, robos comunes y cortes de calles en las ciudades.

La revuelta derivó en un estallido social generalizado la noche del 19 de diciembre de 2001, inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del Estado de sitio, provocando la salida a la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos, y se extendió toda la noche y el día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes, 39 de los cuales fueron asesinados.

La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron autoconvocadas y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social estructurada. El 20 de diciembre a las 19:37 De la Rúa renunció y dejó la Casa Rosada en helicóptero.

Durante los siguientes 12 días se produjo una alta inestabilidad institucional que llevó también a la renuncia del presidente sucesor Adolfo Rodríguez Saa.

Las manifestaciones en la calle continuaron durante varios meses y se organizaron mediante asambleas populares en las cuales los manifestantes debatían y tomaban decisiones con la pretensión de que se realizara una refundación política que permitiera una mayor participación de la ciudadanía y control de los representantes.

