A 40 años de la Guerra de Malvinas se realizará un muestreo en Radio Nacional

Ayer se inauguró un muestreo alusivo a 40 años de la Guerra de Malvinas en las instalaciones de Radio Nacional, que se extenderá hasta el 1 de abril, de 16 a 21 horas.

Allí se podrán apreciar elementos traídos desde las islas, relatos y vivencias de quienes estuvieron en combate.

Al respecto, el licenciado Elías Silguero, director de Radio Nacional Formosa, expresó que “debemos estar presente para rememorar a los héroes que quedaron en Malvinas y otros que volvieron y pueden testimoniar aquella gesta cuatro décadas después”.

Asimismo, indicó que, junto a Carlos Muelas, un veterano de guerra, quien además tiene un programa en la emisora, denominado “Unidos como en Malvinas”, planificaron este muestrario junto a otros ex combatientes.

En ese orden, puso en valor que Muelas, “es el único soldado formoseño que ha vuelto dos veces a la isla y es el primero en izar la bandera de Formosa en el archipiélago”.

Por su parte, el conductor del programa “Unidos como en Malvinas” y ex combatiente Carlos Muelas, señaló que la muestra está abierta a toda la ciudadanía.

A su vez, mencionó algunos objetos que formarán parte de la exposición y que fueron traído durante su viaje en el 2014, tales como una turba, tierra del cementerio de Malvinas, una zapatilla que estaba dentro de una trinchera, diarios y monedas que están en circulación actualmente, entre otros.

Además, señaló que “hicimos esta muestra conjunta con el Regimiento Monte 29, que expondrán armamento, mortero, fusiles, cascos, que se usan en la actualidad y otros fueron usados durante la guerra”.

En cuanto al programa radial que conduce cada viernes a las 22 horas por Radio Nacional, dijo que “esto de malvinizar estuvo siempre en mis sentimientos, porque yo no puedo superar haber ido a la guerra y por eso, trato de concientizar a la gente de que las Malvinas son argentinas y que la causa no quede en el olvido”.

De ese modo, reafirmó que “esto es para que se siga debatiendo y luchando de manera diplomática y así, volver a flamear la bandera argentina en esa parte del continente”.

Por último, el excombatiente relató que se encontraba cumpliendo el servicio militar cuando fue convocado como solado a luchar en Malvinas, detallando que estuvo presente durante todo el conflicto bélico, y en ese lapso, fue prisionero de los ingleses durante seis días.

Estas vivencias y otras estará relatando a la ciudadanía formoseña durante el muestreo.

