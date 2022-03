Ecuador – Argentina, se enfrentarán hoy por las Eliminatorias Sudamericanas

Compartir

La Argentina y Ecuador se enfrentarán hoy, en Guayaquil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar. El partido comenzará a las 20.30, será dirigido por Raphael Claus y transmitido en directo por TyC Sports y la TV Pública. Ambas selecciones están clasificadas para la cita mundialista. El equipo nacional lo hizo varias fechas antes, mientras que el que conduce Gustavo Alfaro lo logró el jueves pasado, aunque cayó ante Paraguay por 3-1.

El brasileño Raphael Claus será el juez principal, acompañado de sus compatriotas Danilo Manis, Rafael Alves y Bruno Arleu. El VAR estará a cargo de Nicolás Gallo (Colombia) y Gery Vargas, de Bolivia. El lunes el equipo que viene de golear a Venezuela por 3-0 con los goles de Nicolás González, Angel Di María y Lionel Messi, se entrenará por la mañana y viajará a las 14 para Ecuador.

“Seguramente haremos algunos cambios para el partido del martes. Creemos que es un momento adecuado para realizar algunas modificaciones”, indicó Scaloni en una conferencia de prensa brindada este domingo. Y cuando le preguntaron sobre la chance de que sea titular Julián Alvarez, el atacante de River a quien lo llamó “el chico de moda” en la Argentina”. El entrenador opinó: “Nosotros también lo adoramos. Es un gran jugador, pero las decisiones las tomamos en base a lo que creemos que podemos hacerle daño al rival. Que no juegue de entrada no quiere decir que no confiemos en él. Al contrario. Es un gran jugador y está a disposición como los 23 que tenemos”.

Argentina, además de marchar firme en el segundo puesto de las eliminatorias, detrás de Brasil, acumula un invicto de 30 partidos sin conocer la derrota, el DT igual no se queda en los laureles conseguidos: “Es importante no quedarse con lo realizado hasta el momento, siempre hay que intentar en ir mejorando, no conformarse con lo que se hizo, por eso espero seguir aprendiendo como técnico y lo mismo por el crecimiento de los jugadores”.

Luego de la victoria por 3-0 ante Venezuela, del viernes pasado, en La Bombonera, Scaloni, le dio a los jugadores de la Selección Argentina la mañana libre del sábado. Mientras esperaban para el entrenamiento del domingo por la tarde con vistas a la última fecha de Eliminatorias que jugará el martes próximo, ante Ecuador, algunos jugadores aprovecharon para visitar a un viejo colega, Javier Mascherano, quien se tuvo su debut como DT de la Sub-20 que empataron contra Estados Unidos 2-2, en un amistoso, en el predio de AFA.

Ecuador llegó al Mundial Qatar 2022 de la mano un argentino, el entrenador Gustavo Alfaro, que hasta no hace mucho no tenía en mente dirigir en el exterior. Al menos, no como una prioridad. El seleccionado tricolor se aseguró un boleto pese a la dura caída en Ciudad del Este frente a Paraguay, al que prepara por Guillermo Barros Schelotto, por 3-1 en la 17ª fecha. “Era algo impensado cuando empezamos la eliminatoria que Ecuador clasificará al Mundial”, dijo Alfaro, que tuvo un solo entrenamiento antes del debut con “la Tri” ante Argentina en agosto del 2020.

Ecuador, tercero en las posiciones por diferencia de goles sobre Uruguay, detrás de Brasil y la Argentina, jugará por cuarta vez un Mundial, después de las experiencias en Corea del Sur/Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.

“Los jugadores están festejando y se lo merecen por todo lo que han hecho. Me hubiese gustado entrar de otra manera, nos tocó esta y lo acepto. El tener resultados positivos nos permitió que, más allá de hoy, clasifiquemos a una Copa del Mundo”, explicó Alfaro

