A 5 años del hallazgo del cuerpo sin vida de Jonathan Lezcano, su madre pidió justicia y el avance de la causa

Ayer se cumplieron 5 años del hallazgo del cuerpo sin vida de Jonathan Lezcano, el adolescente de 16 años que fue asesinado en el barrio San Miguel y su cadáver arrojado en un baldío; en este marco, su mamá, Susana López, junto a familiares de víctimas de hechos de homicidios no esclarecidos y femicidios llevó adelante una protesta en la Plaza San Martin para pedir justicia y el avance de la causa.

“Hoy -por ayer- es la fecha en que encontraron a Jonathan en el baldío”, dijo López en contacto con el Grupo de Medios TVO.

Al hablar de la causa indicó que “llegar al juicio oral para nosotros es como un sueño, falta que se siga investigando y por eso quiero pedir al Juez y la Fiscal que agilicen todo porque son más de 5 años que yo estoy esperando respuestas”.

“Hay muchas pruebas del asesinato a mi hijo, entonces pido que se investigue para que avance el caso, que no dejen pasar 5 años más. Los asesinos están libres, ellos hacen su vida totalmente normal”, afirmó la mujer.

Seguidamente la mujer contó que su día a día es sobrevivir con la pérdida porque “desde que mataron a mi único hijo trato de sobrevivir, me cuesta levantarme todos los días”.

“Cada vez se registran más casos, no pueden seguir sucediendo asesinatos y violaciones y que todo siga igual necesitamos una justicia que nos brinde garantías y seguridad”, sentenció.

El caso

Jonathan Lezcano tenía 16 años cuando el 9 de agosto de 2018 desapareció en circunstancias que se dirigía desde su casa al colegio al que asistía, la EPET Nº 2 de esta capital. Fue buscado intensamente por sus familiares, amigos y por la Policía, hasta que 16 días después vecinos del barrio San Miguel avisaron sobre el hallazgo de un cadáver en un baldío de la calle Leandro Alem 735.

Se comprobó que los restos encontrados pertenecían a un joven de entre 13 y 18 años y que la data de muerte sería entre 7 y 21 días aproximadamente. También se estableció que se trató de una muerte violenta causada por severos traumatismos en la cabeza, pero por el avanzado estado de descomposición los peritos no pudieron determinar la identidad.

Por eso, forenses del Poder Judicial levantaron y recolectaron muestras óseas en el lugar del hallazgo, las que posteriormente fueron convenientemente elegidas, preparadas y remitidas por peritos del Laboratorio de Medicina Forense del Poder Judicial de Formosa, bajo las normas generales de resguardo y cadena de custodia de la evidencia (restos óseos) y las muestras de sangre extraídas a Susana López y Luis Alberto Lezcano, los padres de Jonathan.

Este procedimiento reviste singular importancia para que los estudios moleculares de ADN puedan tener éxito, ya que todo debe hacerse respetando las normas establecidas por el Laboratorio de Medicina Forense del Poder Judicial, en lo que hace al resguardo de la evidencia, rótulo, identificación, separación, formulario de cadena de custodia y traslado.

La causa judicial por la que se investiga este hecho tiene a tres personas imputadas: una joven y un joven quienes eran compañeros de colegio de la víctima y el padre de este último. Los primeros están acusados del delito de homicidio simple, en tanto el progenitor del muchacho fue procesado por encubrimiento.

En la actualidad, todos se encuentran en libertad.