“A días del inicio del ciclo lectivo 2021 hay más incertidumbre que certezas”, expresó Zárate

El diputado provincial Osvaldo Zárate expresó su postura respecto al del ciclo lectivo 2021 que está próximo a comenzar y aseveró que a pocos días de esto, “hay más incertidumbres que certezas”.

“En el 2020 la pandemia mostró a nuestro país la cruda realidad, el sistema educativo no da señales de volver a las clases presenciales en este nuevo ciclo lectivo con todas las garantías necesarias”, aseveró.

“Las declaraciones de los funcionarios provinciales más que tranquilidad suman preocupación cuando afirman que habrá escuelas que compartirán edificio y cada comunidad educativa acordará la modalidad de cursada”, expresó.

Asimismo expuso que “con las evidencias de cada establecimiento educativo y la experiencia de cada docente, se puede realizar un diagnóstico y lejos está de las propuestas de la cartera educativa provincial”.

En ese sentido enumeró diferentes problemáticas que surgen ante este regreso que será de manera presencial y virtual y donde la responsabilidad de la modalidad dependerá de cada directivo.

“En primer lugar no se sabe el presupuesto que envían a cada escuela para el sostenimiento de comedores, compra de productos de limpieza, elementos esenciales para sanitización del establecimiento, personal y alumnos”, denunció.

Acusó además que “hay un desconocimiento del plan de vacunación a los docentes, por lo menos tentativo de acuerdo al cronograma elaborado por las autoridades”.

Señaló también que “el gobierno dijo que cada unidad educativa va a armar su propio protocolo, de acuerdo a su entorno y conocimiento de las falencias internas de infraestructura, pero luego realizan desde el propio Ministerio de Educación comunicados de protocolos en algunos casos imposibles de cumplirlos”.

En este regreso a las aulas aseveró que surge otro problema y es “la designación de personal de limpieza y maestranza, este es un flagelo de décadas en las escuelas, de tal manera que se tiene que pagar a personal adicional sin presupuesto o esa tarea la tienen que hacer docentes, padres o alumnos. No se puede transitar esta situación crítica sin resolver este problema”.

Seguidamente, el legislador provincial cargó contra el gobierno y lamentó que las instituciones educativas no se hayan puesto en condiciones durante todo este tiempo. “Tuvieron un año para preparar las escuelas, evidentemente no lo hicieron satisfactoriamente, hoy a la luz de los reclamos se nota la impericia para manejar esta situación”, expresó.

“Este 2 de marzo comienzan las clases en Formosa y también se entregarán los útiles escolares, guardapolvos y zapatillas según lo establecido por las autoridades, pero no dijeron si habrá un protocolo para los mismos, queda muy poco tiempo y hasta ahora se nota una desidia del Ministerio de Educación”, cargó.

“Para la entrega de juguetes y útiles escolares convocaron a intendentes y concejales oficialistas para dejar en claro que la política partidaria tiene que ser parte del clientelismo y prebendarismo en la educación de nuestros niños. Todos tienen que poner la cara en un año electoral”, aseveró el funcionario.

Para finalizar aseguró que “el modelo formoseño impone la partidización de los actos de gobierno, en especial lo de educación, por eso pido que sigamos luchando por una Formosa republicana y libre”.

