A los 45 años, murió el músico Martín Elizalde en un accidente de tránsito

Martín Elizalde, referente de la música independiente en la Argentina con más de 20 años de carrera tanto solista como al frente de la agrupación Falsos Profetas, falleció en las primeras horas del domingo tras un impactante accidente de tránsito. El intérprete de 45 años había presentado en los últimos días un tema junto con Jorge Serrano, de Los Auténticos Decadentes, una colaboración que él mismo aseguraba era uno de sus sueños cumplidos.

Martín, junto con su compañera de vida, Mili, se desplazaban en su automóvil Renault Logan de color blanco por la autopista Panamericana en dirección hacia Capital Federal cuando inesperadamente una camioneta Toyota Rav4, que se desplazaba a gran velocidad desde el carril opuesto, impactó de frente contra su vehículo. Fue de tal violencia del impacto que resultó en la muerte instantánea de Martín, el conductor del automóvil.

El trágico accidente ocurrió específicamente en el kilómetro 48 de la mencionada autopista, en la localidad de La Lonja, perteneciente al partido de Pilar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de este domingo. Las circunstancias exactas que llevaron a que la camioneta, que se dirigía hacia el norte, colisionara contra el guardarrail y posteriormente se proyectara hacia el carril contrario, donde circulaba el auto, aún no fueron esclarecidas.

En el lugar del siniestro trabajaron intensamente diversos equipos de emergencia, incluyendo personal de la autopista, efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Bomberos Voluntarios de Presidente Derqui y la Policía Científica. Debido a la magnitud del choque y con el objetivo de brindar la asistencia necesaria a las víctimas, el tráfico en la autopista Panamericana se vio interrumpido durante varias horas.

Elizalde falleció casi de manera inmediata tras el impacto, mientras que su acompañante sufrió heridas de gravedad, siendo trasladada de urgencia al Hospital Central de Pilar para recibir atención médica especializada y someterse a una operación. Las ocupantes de la camioneta Toyota también resultaron gravemente heridas. La conductora, en particular, se encuentra en una situación crítica, ingresada en la unidad de terapia intensiva con un diagnóstico de código rojo. Su estado es tan delicado que no se pudo realizar la prueba de alcoholemia, ya que podría empeorar su condición. La otra ocupante de la camioneta, aunque en una situación ligeramente más estable, también enfrenta un riesgo vital. Ambas están recibiendo atención médica en el mismo hospital.

En relación con este lamentable suceso, la conductora de la camioneta Toyota Rav4 fue imputada por el delito de “homicidio culposo”. El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal N° 4 de Pilar, que continúa con las diligencias pertinentes para esclarecer las causas y circunstancias del accidente.

En 2001, mientras el país se hundía en una de sus crisis más profundas, emergía el primer disco de Falsos Profetas, banda de culto que se propuso combinar el rock y el tango sin solemnidades, con la irreverencia y la frescura propia de los veintitrés años que cargaban sobre sus espaldas sus integrantes.

El grupo finalmente se disolvió en 2014 y desde entonces Elizalde -su cantante, pianista y principal compositor- dirigía una carrera solista prolífica y consistente. Así es como hoy, veintidós años después, once discos y casi doscientas canciones más tarde de aquel debut de los Profetas, este particular autor porteño se erigía en una de las piezas fundamentales del rock independiente.