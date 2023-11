Matthew Perry tenía un episodio favorito de «Friends»: ¿cuál era?

Tras la muerte del actor Matthew Perry el pasado 28 de octubre, una entrevista celebrada en 2004 con Entertainment Weekly ha vuelto a dar mucho de que hablar, pues en esta, el actor que le dio vida por 10 años al querido personaje de Chandler Bing en Friends reveló cual era su episodio favorito de la serie que marcó a toda una generación.

De los 236 episodios que existen de Friends, Perry escogió The One With The Blackout como su favorito. Este pertenece a la primera temporada y muestra al grupo de amigos lidiando con un apagón. El personaje de Chandler es el que se lleva la parte más “extraordinaria”, pues termina encerrado en un cajero automático donde también está la modelo de Victoria’s Secret Jill Goodacre, interpretándose a sí misma. Chandler intenta coquetear con ella, pero debido a los nervios de estar junto a una modelo de talla internacional, sus intentos no salen nada bien, ahogándose con una goma de mascar que había encontrado en el suelo.

Al final, Goodacre le hace la maniobra Heimlich a Chandler para evitar una tragedia, y tras esto, ambos tienen una agradable conversación que termina con un beso en la mejilla de parte de la modelo al personaje de Perry, convirtiendo el desafortunado apagón en una experiencia muy feliz para Chandler.

En la entrevista, Matthew Perry declaró que lo más destacado del episodio es que su personaje, normalmente locuaz, tenía muy pocas líneas y que su actuación se basaba en gran medida en la narración fuera de pantalla. “No hablaba mucho; fue principalmente voz en off”, confesó el actor a Entertainment Weekly, y relató cómo tuvo que reaccionar a las líneas que habían sido grabadas previamente. Por supuesto, a esto se le suma el estar en el set de grabación con Jill Goodacre, y al parecer, los nervios de su personaje no estaban tan alejados de la realidad que estaba viviendo el actor.

“Seamos realistas: Jill Goodacre es candente, así que no fue tan difícil. Recuerdo que escupí el chicle y se pegó a la pared. Fue mi elección quedarme congelado por el miedo y la vergüenza”.

Cabe mencionar que, durante el episodio, el resto del elenco lidia con el apagón compartiendo anécdotas de dónde habían sido los lugares más extraños donde habían tenido sexo, creando una situación incómoda entre los personajes de Ross (David Schwimmer) y Rachel (Jennifer Aniston). La dinámica de estar separados hizo que Perry viera “desde afuera” por primera vez el potencial de sus compañeros de reparto en el set, haciendo que su cariño y respeto por ellos se incrementara.

“Lo que fue genial de aquella noche es que pude ver las otras tres cuartas partes del espectáculo… Estos cinco grandes actores estaban haciendo un trabajo de conjunto que era asombroso. Fue la primera vez que me di cuenta de que realmente estaba funcionando”, aseguró el actor.

Hasta el momento, la causa de la muerte de Perry aún es incierta. Debido al historial de adicción del actor, se ha especulado que se trató de una sobredosis de opioides, y aunque aún no se descartan del todo, un informe toxicológico preliminar excluyó metanfetaminas o fentanilo como causa del fallecimiento. Actualmente, se informa que el elenco de Friends planea reunirse en los próximos Premios Emmy para rendir un homenaje especial al actor fallecido.

Es bien sabida la relación tan fraternal que el elenco de Friends tenía durante y después de la serie. Poco antes de su muerte, Perry reiteró que fue gracias a su amistado con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow que pudo sobreponerse a su adicción al alcohol y los analgésicos.

“Los pingüinos, en la naturaleza, cuando uno está enfermo o cuando uno está muy herido, los otros pingüinos lo rodean y lo sostienen. Caminan alrededor hasta que el pingüino puede caminar por sí solo. Eso es lo que el elenco hizo por mí”.