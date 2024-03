A siete meses de la muerte de Magui Galarza, los padres volvieron a marchar por esclarecimiento

A siete meses de la muerte de la adolescente Magali Galarza, familiares y amigos volvieron a marcha por las calles de Misión Laishí para pedir el esclarecimiento del hecho, ya que hasta el momento la causa no tuvo avances. “Lo último que nos dijeron fue que mi hija murió por causas naturales, nosotros dudamos de eso, apelamos y esperamos resultados de exámenes que se mandaron a hacer en Corrientes, pero hasta el momento no hay novedades de absolutamente nada”, dijo Leticia Blanco, madre de la joven.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, la mujer lamentó que “no tenemos novedades de nada, y como todos los 12 de cada mes marchamos por el pueblo para exigir esclarecimiento”.

“A veces la gente se suma y otras veces no, pero con mi marido decimos que hasta que se haga justicia vamos a salir a la calle, así seamos dos personas caminando lo vamos a hacer”, agregó.

Seguidamente aseveró que “ya pasaron siete meses y no tenemos avances en la causa” por lo cual adelantó que “si tenemos que ir a protestar en el Juzgado lo vamos a hacer porque queremos una respuesta”.

Por otro lado, Blanco dijo que le cuesta el día a día porque “todavía no me hago a la idea de que Magui no va a volver”. “A veces siento que estoy muerta en vida, porque no le encuentro sentido, me pregunto para qué lucho, si por la que luché siempre ya no está más, después pienso y saco fuerzas porque quiero justicia, quiero saber qué pasó con ella, porqué me la mataron. Yo no me quedo con lo que dijo el Juez, eso no lo voy a aceptar jamás. Siempre luché por mi hija, pasé mil cosas, pero con ella alado, nunca la abandoné”, dijo entre lágrimas.

El hecho

El sábado 12 de agosto de 2023 en horas de la madrugada una mujer halló a su sobrina de 15 años muerta en la habitación de su vivienda, con el torso descubierto y sangre entre las piernas.

Personal de la Comisaría Mayor Villafañe acudió al lugar donde comprobó el hecho, e inmediatamente asistió el personal del nosocomio local y constató que la joven estaba sin signos vitales.

Luego se comunicó del hecho al juez de turno, que dispuso la participación del personal de la Policía Científica, que llegó al lugar junto al jefe de la Unidad Regional Dos y su Delegación ubicada en El Colorado.

En la primera inspección ocular en la habitación, los peritos hallaron diferentes tipos de huellas de calzados, pies y evidencias de arrastre, sin constatarse signos de violencia.

Momentos después acudieron al lugar del hecho el Juez de turno, Dr. Javier Guillen y la fiscal, quienes direccionaron las diligencias y ordenaron que el cuerpo sea trasladado a la morgue de la ciudad de Formosa para la necropsia.

Después los efectivos policiales realizaron la investigación del hecho y demoraron a un hombre 49 años y una mujer de 47, ambos vecinos del lugar, que fueron trasladados hasta la sede policial y quedaron a disposición de la justicia.

Durante la mañana del sábado, la Policía realizó allanamientos en dos viviendas cercanas al lugar del hecho, procediéndose al secuestro de elementos vinculados a la investigación en la casa donde residía el hombre, quien presentaba lesiones leves recientes en el brazo y la mano, según quedó comprobado en el examen médico.

Liberaron al único sospechoso

El 25 de noviembre, por falta de pruebas que lo incriminen con la muerte de Magalí Galarza, fue liberado el único sospechoso que tenía el caso, como así también su pareja, acusada de encubrimiento, hurto y daño.

En una resolución de más de cincuenta páginas, el juez Guillen explicó en forma detallada los fundamentos que respaldan su decisión, basada en las pruebas que pudieron reunirse a lo largo de cuarenta y dos días de investigación.

En relación a la participación del sujeto en el hecho que se investiga, el juez señaló que a su criterio y como lo afirma la Defensa, las pruebas producidas en la causa no resultan suficientes como para contradecir la presunción de inocencia que favorece al acusado, conforme los términos del artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.