C-5: preocupa la alta cifra de viviendas positivas detectadas con larvas de Aedes aegypti

A pesar de la disminución de pacientes diagnosticados con la enfermedad, durante las últimas semanas, desde el Ministerio de Desarrollo Humano hicieron llegar a la población la intranquilidad por la cantidad de criaderos de mosquitos encontrados en los barrios 8 de marzo y Simón Bolívar, que superaron más de 1.000 focos de larvas en un día.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, de la cartera de salud provincial, doctor Manuel Cáceres, manifestó la preocupación por esa situación, comentando que el día lunes 11 de marzo, durante el trabajo realizado por las brigadas sanitarias, en la recorrida diaria por la zona del circuito cinco de la ciudad, “fueron visitadas un total de 1073 viviendas en ambos barrios”.

Y destacó que de ese total “166 casas fueron registradas como positivas, ya que tenían criaderos de larvas de Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite los virus del dengue”.

Asimismo, indicó que “los focos detectados fueron un total de 1022” y además “lo más preocupante, es que en algunas de esas casas fueron encontrados entre cinco y seis criaderos, es decir, de recipientes con larvas”.

Seguidamente, Cáceres explicó, que ese contexto “implica un alto o exponencial número de Aedes aegypti en esos barrios porque esas larvas en cuestión de días van a ser mosquitos adultos que van a volar y, en el caso que piquen a un paciente positivo, es decir, que está enfermo de dengue, se va a empezar a propagar la enfermedad”.

Aclaró que en la jornada del lunes “teníamos solo un caso positivo a dengue en el barrio Simón Bolívar” pero alertó que “si tenemos más pacientes positivos que salen a caminar por esos barrios, con la cantidad de mosquitos que hay, obviamente que vamos a tener muchos pacientes infectados y es fundamental que eso no suceda”.

Insisten en la importancia de que los vecinos tomen un rol protagónico en la eliminación de criaderos y en las medidas de prevención

Además, Cáceres sostuvo que, para eso “apelamos, una vez más, a que los vecinos tomen conciencia y actúen, cumpliendo con la eliminación de recipientes –donde el mosquito puede criarse- ya que sigue siendo, la principal medida para hacer frente a al dengue”.

Remarcó que “en esos barrios notamos que el vecino está esperando que los brigadistas lleguen a las casas para efectuar el descacharrizado y la limpieza de los patios”. Considerando que “eso significa que no se toma conciencia de manera suficiente y que no lleva a cabo las acciones necesarias para mantener su vivienda libre de cacharros que se van a transformar en criaderos de mosquitos”.

Posteriormente insistió, que “eso no debe ser así, porque son las personas que habitan cada vivienda las que deben cumplir con las medidas de prevención y eso debe hacerse todos los días o al menos día de por medio y no estar esperando que las brigadas lo hagan”.

“Los brigadistas solo son colaboradores y se ocupan de mostrar y enseñar cómo deben hacerse los cuidados correctamente para que sean lo más efectivos posible. Pero es la gente la que debe ocuparse de eso en sus casas”, reiteró.

Sostuvo que, tanto el 8 de Marzo como el Simón Bolívar, son unos de los barrios más visitados por los operadores sanitarios en la zona del circuito cinco, más allá de eso, dio a conocer que “en esta última jornada de trabajo, el día lunes, fue impresionante la cantidad de basura sacada de las casas”. Expresando que “es algo inédito”.

Por lo tanto, el subsecretario instó, nuevamente, a todos los vecinos, principalmente a los que viven en esos dos barrios, que están en una situación delicada respecto a la cantidad de focos de larvas detectados, “a que tomen un rol protagónico en lo que es descacharrizar, es decir, eliminar todos los recipientes que pueden ser potenciales criaderos y mantener esa limpieza todos los días”.

Séptima semana consecutiva de baja en los casos de pacientes positivos a dengue

Para cerrar, valoró que la última semana “fue la séptima en bajada respecto a los casos de dengue positivos diagnosticados. Estamos contentos con eso, ya que, a nivel regional, las provincias tienen una gran cantidad de casos, pero nosotros venimos con un reporte de varias semanas consecutivas con una marcada disminución de los casos”.