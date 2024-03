Organizaciones sociales y gremios se manifestaron en la plaza San Martín contra las políticas de Milei

Ayer se llevó adelante en todo el país una a la Asamblea y construcción de Resistencia Popular de la que han participado varias organizaciones sociales de la provincia y también gremios. Cabe indicar que la misma tenía como consigna “El hambre no espera” y en Formosa tuvo su epicentro en la plaza San Martín.

El secretario general de ATE en Formosa, Carlos Villasanti dialogó con el Grupo de Medios TVO al respecto y explicó que esta medida que fue llevada adelante en la plaza San Martín a las 18.30 horas, hizo que cada gremio u organización social llevaran adelante un reclamo al Gobierno Nacional.

Villasanti comenzó diciendo: “ayer por la tarde y en consonancia con una movilización nacional llevamos adelante la misma medida de fuerza en la provincia. Esta medida fue llevada adelante por las organizaciones sociales que piden mercaderías para los comedores sociales y nosotros porque es lo que se ha resuelto a nivel nacional desde nuestro gremio a realizar”.

“Nosotros lo hacemos en contra el DNU del presidente Milei, pedimos además un incremento salarial, la reincorporación de los trabajadores que fueron despedidos, que se cese con las amenazas de despido por parte del Estado”, acotó.

“Sabemos lo que acarrea que se quieran cambiar las políticas. Es una película que ya la vimos y sabemos como terminan las cosas. No podemos mirar mansamente como ya nos ha sucedido”, explicó.

“Queremos que se reactive la economía y que dejen de apretar a los trabajadores, no somos la casta, somos la clase obrera”, cerró diciendo el dirigente de los trabajadores del Estado.