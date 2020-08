A tres años de la muerte de María Espinoza continúa latente el fuerte pedido de justicia

Compartir

El miércoles se cumplieron tres años de la muerte de María Espinoza, la joven de 25 años que perdió la vida en un siniestro vial en cercanías al Puente Blanco. La familia continúa esperando fecha de juicio oral y público y que el único imputado en el hecho pague con la cárcel por lo acontecido. La causa está en manos de la Cámara Segunda desde el año pasado.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, desde la Fundación Unidos por el Dolor indicaron que continúan firmes con el acompañamiento a la familia de la muchacha y volvieron a reclamar justicia. “La persona que provocó el siniestro estaba totalmente alcoholizada; se cumplieron tres años y desde el año pasado esperamos que la Justicia ponga una fecha para el juicio; exigimos que quien le arrebató la vida a María pague, esto no puede quedar impune, destruyó a una familia que sufre a diario por la ausencia de uno de sus miembros”, insistieron.

Vale recordar que en entrevistas anteriores con este medio Enrique Espinoza -padre de la joven- dejó en claro: “pedimos cárcel. Quiero la pena más alta que se pueda y no que le den 4 años. Nunca esperé tener que llevar al cementerio a mi hija; me quedé muy mal junto a mi señora, anímicamente estamos destrozados”.

El caso

Según informó la Policía de Formosa, María Espinoza que circulaba al mando de una motocicleta perdió la vida luego de producirse la colisión entre su rodado y un automóvil en la ruta nacional 11, a pocos metros del Puente Blanco.

El siniestro vial se registró alrededor de las 6 horas cuando un hombre de 32 años se desplazaba al mando de un automóvil Ford Fiesta, por la mencionada arteria nacional en sentido Sur-Norte hacia el barrio Namqom, y por cuestiones que se tratan de establecer se produjo la colisión con una moto Zanella 110, que circulaba por la misma ruta en sentido contrario, al mando de la mujer de 25 años que llevaba como acompañante a otro joven de 26.

A raíz del impacto, los ocupantes de la moto cayeron a la cinta asfáltica sufriendo lesiones de consideración, en tanto que el automóvil terminó su recorrido en la parte baja del barranco del Riacho Formosa.

Acudieron al lugar efectivos de la Zona 5 del Comando Radioeléctrico, de la Seccional Séptima, Policía Científica, del Cuerpo de Bomberos, Tránsito y fueron los médicos que llegaron en la ambulancia del SIPEC quienes determinaron el deceso de Espinoza.