A un año de la desaparición de Tehuel, elevan la causa a juicio oral con dos detenidos

Oscar Alfredo Montes y Luis Alberto Ramos serán juzgados por el delito de «homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género». En tanto, el juez Martín Rizzo solicitó continuar con la búsqueda del joven trans.

La causa que investiga el homicidio y desaparición de Tehuel de la Torre, quien fue visto por última vez el 11 de marzo del año pasado en la localidad bonaerense de San Vicente, fue elevada a juicio oral con dos hombres imputados del crimen, al tiempo que se solicita continuar con la búsqueda del joven trans, informaron fuentes judiciales.

La medida fue dictada por el juez de Garantías 8 de La Plata, Martín Rizzo, ante la solicitud de la fiscal Karina Guyot de elevar el expediente para que sean juzgados en un debate oral Oscar Alfredo Montes (46) y Luis Alberto Ramos (37), quienes se encuentran detenidos por el delito de «homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género», que prevé una pena de prisión perpetua.

De acuerdo a la resolución de 16 páginas, a la que tuvo acceso Télam, el juez Rizzo da por acreditado que entre las 21 del 11 de marzo de 2021 y las 4.33 del día posterior, en el interior de una vivienda ubicada en la calle Mansilla 1203 de la localidad bonaerense de Alejandro Korn, Montes y Ramos “causaron intencionalmente la muerte de Tehuel de La Torre”.

Sostuvo que lo hicieron “motivados por el odio a su identidad y orientación sexual, utilizando métodos aún no determinados, en virtud de haber logrado los imputados ocultar sus restos mortales hasta el día de la fecha», según señala el requerimiento de elevación a juicio de la fiscal Guyot, que el juez tuvo en cuenta en su escrito.

Por otro lado, el magistrado no hizo lugar a los pedidos de sobreseimiento y de cambio de calificación solicitados por el abogado defensor de Montes.

Finalmente, Rizzo resolvió elevar a juicio la causa y mantener el desdoblamiento del expediente «con el objetivo de continuar con la búsqueda de la víctima».

“Exigimos que lo sigan buscando, hay que encontrarlo, yo no voy a abandonar la búsqueda nunca, hasta que lo encuentren, obviamente con vida o como sea, quiero encontrarlo, quiero tenerlo conmigo, es así”, dijo esta tarde a Télam Andrés de La Torre, padre de Tehuel, luego de enterarse de la elevación a juicio de la causa, que era lo que esperaba.

El viernes, el Ministerio de Seguridad dispuso aumentar a 5 millones de pesos la recompensa para las personas que brinden datos útiles que ayuden a encontrar al joven.

La resolución 137/2022, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma del ministro Aníbal Fernández, actualiza la suma dispuesta en otra de enero pasado que estaba fijada en 4 millones de pesos para quien aporte información sin haber intervenido en el hecho delictual.

Las personas que puedan suministrar datos que contribuyan a encontrar a Tehuel deben comunicarse telefónicamente al número de acceso rápido 134 correspondiente al Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenadas por la Justicia, del Ministerio de Seguridad.

Durante toda la jornada del viernes se realizaron diferentes actividades en varios puntos de país para reclamar la aparición con vida del joven.

El más importante de los reclamos se hizo frente al Congreso Nacional, donde centenares de jóvenes y disidencias se manifestaron con pancartas luego de una marcha desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

También hubo otra protesta frente a la gobernación de La Plata, con un Tehuel sonriente pintado con témperas sobre una tela blanca que fue colocado en las rejas que rodean la Casa de Gobierno para visibilizar el primer aniversario de la última vez que el joven fue visto con vida, reclamar que se continúe con su búsqueda y se reactive la causa.

La desaparición

Tehuel fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo del 2021, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Ramos, uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.

El joven tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros.

Al momento de desaparecer, Tehuel vestía una camisa de mangas cortas blanca, un camperón azul con detalles blancos, un pantalón gris, una gorra con visera gris y negra y zapatillas de color azul.

La denuncia de la desaparición fue realizada por su pareja ante la Policía y la fiscal Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

En una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido.

Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado.

Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención.

Además de Ramos, fue apresado Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien en principio la funcionaria judicial le había imputado el mismo delito que al primer acusado: «encubrimiento en concurso real con falso testimonio».

Ahora, con el cambio de carátula, ambos sospechosos podrían recibir la máxima pena en un futuro juicio oral.

En tanto, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) fue puesto a disposición de la Justicia desde los primeros días de la desaparición y desde el Gabinete de Atención de esa área los profesionales mantienen un vínculo permanente con los familiares, informó el Ministerio de Seguridad.

