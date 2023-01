A una semana de la suspensión de atenciones, aún no hay diálogo entre IASEP y ACLISA

La entidad que nuclea a las clínicas y sanatorios privados de Formosa, aún aguarda una respuesta al pedido de aumento realizado a las autoridades de la obra social. «Seguimos con las puertas abiertas, queremos hablar con alguien», manifestó el Dr. Rodolfo Lesbegueris, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa (ACLISA), al Grupo de Medios TVO.

«Pasó una semana y hasta ahora no tuvimos diálogo. Nosotros lo habíamos solicitado en varias oportunidades por nota, no solamente al interventor, que siempre nos recibió, sino también a los ministerios de Jefatura de Gabinete y Economía, pero nunca tuvimos respuesta», agregó Lesbegueris.

La suspensión de las atenciones a través de la obra social estatal afecta a cientos de formoseños desde hace una semana, cuando desde la ACLISA decidieron adoptar la medida en reclamo a un pedido de aumento en los valores que paga el IASEP. Todo indica que el conflicto se extenderá también durante esta semana.

En este sentido, el titular de la asociación señaló que también intervinieron otros organismos del Estado, aunque sin mayores avances. «Hace poco puso su intermediación la Defensoría del Pueblo, de la que tampoco recibimos algo para que puedan reunirse las partes. Por ahora continúa la suspensión, lastimosamente sí», señaló.

«Nosotros queremos permanentemente resolver esto; todos los días estamos pendientes, nos llaman y vamos a ir corriendo. Solicitamos que esté presente una autoridad de Economía porque el IASEP está intervenida y depende directamente de Economía», añadió al respecto Lesbegueris.

Sin embargo, pese a los esfuerzos para destrabar el conflicto y llegar a un acuerdo con la obra social para reanudar las atenciones médicas, aún no se convocó a una mesa de diálogo. La ACLISA solicitó que de esta mesa participen además del IASEP, alguna autoridad del Ministerio de Economía.

En la mañana de ayer, con la afectación que padecen los afiliados de la obra social, se pudieron ver la colocación de carteles con la leyenda «Normalicen la obra social IASEP» en inmediaciones de la casa central y la sucursal de calle Rivadavia. Dichos carteles fueron retirados por efectivos policiales.

«Lastimosamente no podemos anunciar nada, por lo menos que nos sentemos a dialogar, pero seguimos con las puertas abiertas, queremos hablar con alguien si o si», finalizó Lesbegueris a la espera de una reunión.

