«A Unión por la Patria no le interesa que la Argentina cambie», afirmó Martín Menem.

«Son todas las reformas que vino planteado el presidente Javier Milei en la campaña», afirmó el presidente de la Cámara de Diputados al ser consultado sobre la ley de Bases y Principios para la Libertad de los argentinos. Confió que el oficialismo tendrá «el número» para aprobarlo y cuestionó a la oposición que «atrasa 100 años».

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo este martes que »a Unión por la Patria no le interesa que Argentina cambie y siguen atrasando más de 100 años» tras lo cual confió en que el oficialismo tendrá «el número» necesario para aprobar la ley de Bases y Principios para la Libertad de los argentinos en el Congreso.

En declaraciones a radio Continental, Menem reafirmó que «lo que no vamos a negociar es el norte que queremos» y afirmó que «la ‘Ley ómnibus’ son todas las reformas que vino planteado el presidente Javier Milei en la campaña».

Asimismo, señaló que «hay un buen clima en la cámara» para avanzar en esta norma.

»A Unión por la Patria no le interesa que la Argentina cambie y siguen atrasando mas de 100 años en cuanto a sus ideas económicas y políticas. El número puede llegar a estar. Tendremos que trabajar mucho en la ambientación de un proyecto que mejoremos lo que hemos traído que es el requerimiento de algunos bloques», aseveró el presidente de la cámara baja.

«Necesitamos que apoyen estas reformas del Poder Ejecutivo que ha apoyado más del 56 por ciento de la población en las últimas elecciones», enfatizó Menem.

Según el presidente de la cámara baja, «la gente tomó conciencia que estamos en la peor crisis de los últimos 100 años» y sostuvo que «hay una voluntad de ir hacia un cambio».

Tras remarcar que «los políticos tienen que vivir como vive la gente normal, no tienen que tener los privilegios que tienen», Menem dijo que «trabajador que trabaja no se toca pero tienen que trabajar todos».

El diputado de La Libertad Avanza por La Rioja aseveró que en la Cámara Baja «todos tienen que cumplir su horario. Estamos trabajando para que esas cosas pasen. De todos modos en esas decisiones repentinas por ahó afectamos a gente que trabaja muy bien, por eso hay que trabajar con criterio».

Ante una consulta sobre la opinión de su padre, el expresidente provisional del Senado Eduardo Menem, dijo que «es un hombre con muchísima experiencia y está muy contento de la función que hoy me toca. Le pido consejos».