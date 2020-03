Abel Pintos anunció la llegada de su primer hijo: «No nos cabe la felicidad en el cuerpo»

Compartir

Abel Pintos vive un momento de gran felicidad. Hace poco tiempo confirmó su pareja con Mora Calabrese y ahora celebran la llegada de su primer hijo. “No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad”, señaló desde sus redes sociales. Y agregó: “Todo lo que penamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción”.

El cantante se dirigió a todos sus fans con varias historias en su Instagram, donde mostró una imagen de una embarazada, junto al anuncio de su paternidad. Y cerró con un gran mensaje de amor: “Gracias a la vida, que me ha dado tanto”.

Pintos siempre mantuvo un bajo perfil de su vida privada y hasta evitó responder públicamente a los distintos rumores que corrieron de sus relaciones a lo largo de los años. Es la primera vez que confirma una relación, y por eso sorprende aún más el anuncio de la llegada de su primer hijo.

El pasado 14 de febrero, con motivo de celebrarse el Día de San Valentín, Pintos publicó una romántica serie de fotos junto a su novia, con un amoroso texto dedicado a Mora: “Estas [email protected]: porque bailas en todos los rincones, los abrazos y caricias son el pan de cada día y las risas y sonrisas te hacen la cara tres talles más grande. ¡Salud por eso! ¡Feliz día!”, escribió en sus redes sociales.

Abel y Mora se conocen desde octubre de 2013, pero el anuncio oficial de su relación llegó en septiembre de 2019. La empresaria y el cantante se conocieron cuando él brindó un show en Chaco, provincia natal de la joven, que en aquel entonces tenía 25 años. Mora Calabrese ya es madre de una niña, de una relación anterior. Su noviazgo con Abel comenzó a la distancia ya que ella vivía en Resistencia y él debía cumplir con distintos compromisos laborales y sus giras nacionales e internacionales. Luego de algunos desencuentros en sus agendas, decidieron apostar al amor, que viven sin necesidad de esconderse. Incluso ella, cuando su trabajo se lo permite, lo acompaña a los conciertos que da en el interior del país, así como también a los que brinda en el exterior.

En junio del 2017, cuatro años después de haber conocido a su novia, Abel Pintos ganó su tercer Gardel de Oro –premio que había obtenido en 2013 y 2014– y le dedicó la estatuilla a su “leona”. Sin embargo, hasta ese momento, el nombre de Mora aún no había trascendido. Dos años después se animó a blanquear su relación a través de las redes sociales.