Abierto de Australia sólo admitirá a tenistas vacunados contra el Covid-19

El Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam del año programado entre el 17 y 30 de enero de 2022, sólo admitirá a los tenistas que haya sido vacunados contra el coronavirus, lo que pone en riesgo la presencia del serbio Novak Djokovic, según lo adelantó este sábado el director del certamen, Craig Tiley.

En ese sentido, Djokovic, número uno del tenis mundial y ganador en 9 ocasiones del abierto australiano que se juega cada año en Melbourne Park, siempre se mostró contrario a vacunarse y nunca confirmó si se inoculó, lo que pone en serio riesgo su presencia.

«Todos los que estén implicados en el Abierto de Australia, adentro del recinto, el público, el personal que trabaja en el torneo y los tenistas deberán estar vacunados», subrayó Craig Tiley, director del certamen, en una entrevista que concedió a The Today Show, un programa del canal australiano Channel Nine, según consignó el periódico deportivo español Marca.

En el caso de «Nole», el Abierto de Australia adquiere una singular importancia, porque aparte de que le va bien siempre, es su gran ocasión para ir en busca de su título de Grand Slam número 21, que de ganarlo le permitirá superar a los otros dos integrantes del «Big Three», el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, ambos con 20 igual que el serbio.

En Australia estará «Rafa» pero no Federer, quien anunció durante esta semana que la lesión que lo persigue en la rodilla derecha lo mantendrá inactivo hasta el verano europeo y se perderá también Roland Garros y posiblemente Wimbledon.

«Sé que Djokovic quiere jugar en el torneo, y ahora sabe lo que se necesita para poder hacerlo. Todos los tenistas entienden la situación, estamos en un Estado donde más del 90 por ciento de la población está completamente vacunada, se hizo un trabajo increíble en salud», añadió Tiley en alusión al Estado de Victoria al que pertenece Melbourne.

La presencia de Djokovic es una incógnita, a menos que acceda a vacunarse o demuestre que ya lo hizo, mientras que ya confirmaron que estarán la número uno del mundo entre las damas, la australiana Ashleigh Barty, la japonesa Naomi Osaka, defensora del título, y la estadounidense Serena Williams, quien intentará conquistar su Grand Slam número 24 e igualar la histórica marca en poder de Margaret Court.

