Abrieron registro de exportaciones de la harina y del aceite de soja

El Ministerio de Agricultura reabrió el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) correspondientes a harina y aceite de soja, luego de que este sábado dejara sin efecto la rebaja de dos puntos porcentuales en la alícuota de derechos de exportación.

La medida fue informada en un comunicado de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios y lleva la firma de su titular, Javier Preciado Patiño.

La vigencia de la reapertura es «a partir de las 0 horas del 21 de marzo de 2022», indicó el comunicado oficial.

La reapertura del registro se da a conocer luego de la publicación del decreto 131/2022, que modificó el esquema de retenciones de los productos derivados de la soja, como lo son el aceite y la harina, a partir de la quita del diferencial entre los productos industrializados y los sin procesar dentro del complejo sojero.

Esa modificación formó parte de las medidas dispuestas luego del mensaje del presidente Alberto Fernández el viernes pasado, junto a la constitución de un Fondo Estabilizador del Trigo, en atención a los aumentos de los precios internacionales de las commodities agrícolas tras la invasión de Rusia en Ucrania.

De esta manera, estos subproductos pasaron de tributar 31% al 33% en concepto de derechos de exportación, lo que implica una suba de dos puntos en la alícuota, hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de este año.

Según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) los productos alcanzados son «aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente» (NCM 1507-10-00 y 1507-90-19) y «tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, incluso molidos o en pellets» (NCM 2304-00-10 y 2304-00-90).

El cierre del registro de exportación para esos dos subproductos de la soja rigió durante una semana, ya que tuvo vigencia entre el 13 y el 20 de marzo.

Sector agroindustrial

Desde allí evaluaron que ese cierre temporal obedecía al propósito oficial de modificar el esquema de retenciones y que la reapertura se dispondría una vez que entrasen en vigencia las nuevas alícuotas, tal como sucedió.

En una conferencia de prensa, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, había señalado que los productores no se verían afectados por la suba de los dos puntos porcentuales, porque ya estaban tributando el 33% por el producto sin procesar.

Al respecto, precisó que «esta medida alcanza a once empresas exportadoras de su producto de la soja, de las cuales ocho representan el 95% del total de las exportaciones».

En el mismo sentido, en los considerandos del decreto por el que se vuelve a aplicar la alícuota del 33% a la harina y aceite de soja se precisó que «la rentabilidad de los derivados de la cadena de esta oleaginosa no se ve comprometida a causa de la implementación de la presente medida, toda vez que no afecta la competitividad de la cadena agroexportadora argentina».

Asimismo, se remarcó que «la administración de los derechos de exportación e importación constituye un instrumento esencial de la política económica nacional y, particularmente, contribuye a la estabilización de los precios internos».

Las liquidaciones de divisas por exportaciones de cereales y oleaginosas y sus derivados alcanzaron tanto en febrero último como en el acumulado de los primeros dos meses del año registros máximos históricos para el sector, de acuerdo con los números de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En ese sentido, las empresas del sector agroexportador liquidaron el mes pasado US$ 2.500,4 millones, que significaron el mejor febrero de los registros de los últimos 20 años.

Así, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en el primer bimestre del año alcanzó los US$ 4.942,04 millones.

Lo liquidado en febrero significó un incremento de 38,13% respecto del mismo mes del año anterior, y un aumento de 3,4% en relación con enero último.

Asimismo, el ingreso de divisas del primer bimestre representó un crecimiento de 25,1% respecto del mismo período del año pasado, y récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo.

