Accidente fashion de Cami Homs en Bailando 2023: «Nunca había visto esto en la pista»

En una semana que la tuvo en el centro de la polémica, Cami Homs tuvo que salir a la pista del Bailando 2023 a hacer su tarea en la ronda dedicada a los Pop Hits 2000. Luego de su entredicho con Martu Morales, la modelo se presentó con su partenaire Nico Fleitas y realizaron una coreografía inspirada en “Lady Marmalade”, el clásico de Moulin Rouge.

Con un impactante look para la ocasión, la pareja salió con actitud pero apenas habían pasado unos segundos cuando sucedió lo inesperado. Camila tuvo que sobreponerse a un imprevisto que lejos de afectar su performance, la obligó a salir adelante a pesar de la adversidad, algo que fue destacado por el conductor Marcelo Tinelli y parte del equipo.

Todo venía según los carriles normales, hasta que el taco de una de las botas de la modelo se salió de lugar. Sin detenerse y con gran profesionalismo, Homs continuó con los trucos y los pasos, cuidando de pisar siempre con la punta de su pie derecho, mientras las esquirlas de su taco reposaban sobre el escenario. La cámara se encargó de documentar en primer plano esta situación y fue lo primero que destacó Marcelo Tinelli al finalizar la actuación.

"Nunca había visto esto en la pista: se le piantó esto a Cami Homs y siguió bailando como una reina", expresó el conductor, mientras rescataba del piso el pedazo de taco que descansaba allí desde el comienzo de la coreografía. La modelo recibió el aplauso de todo el piso, especialmente del staff de bailarinas, consciente de lo difícil que había sido sortear esta dificultad.

Mientras tanto, Homs intentaba recuperar algo de aire recostada en su bailarín, cuando dio unos pasos al frente para contar su versión de los hechos. “Lo sentí ni bien se salió, y eso que no estaba flojo. Sucedió y dije ‘aca no paso nada’, intenté hacerlo de la mejor manera. Capaz en algún momento se notó, pero traté de darlo todo y que salga como queríamos”.

Su perseverancia dio resultado y la pareja cosechó 23 puntos, uno de los números más altos de la ronda. El jurado se deshizo en elogios, en especial Pampita Ardohain, que creyó ver una pasta diferente a lo que venía mostrando la modelo en lo que va de la competencia. “El show debe continuar, te estás convirtiendo en una verdadera artista. Pase lo que pase, se sigue hasta el final y no se para ni se cambia la actitud”, apuntó la jurado.

En ese sentido, Ardohain aventuró un futuro diferente para Homs: “Lo estás incorporando, te veo haciendo Mar del Plata, Carlos Paz, alguna temporada”, arriesgó. Ante semejante afirmación, Tinelli le preguntó a la participante si se veía en alguna cartelera veraniega. “Sí, puede ser. Me gusta la actuación”, concedió la modelo, lo que derivó en un remate de Ardohain a medida: “Me gusta Cami, llegó para quedarse”.