Piñeiro: «Hoy soplan aires frescos de cambio y en Formosa no será la excepción»

Ayer se reanudó el Operativo Por Nuestra Gente Todo, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán al momento de dar su discurso ante los presentes entre otras cosas expresó que «en nombre de la libertad también se puede morir de hambre», quien salió al cruce de esta frase fue el concejal de la UCR Gerardo Piñeiro y le recordó al Primer Mandatario que ellos aún son gobierno y que la gente «hoy está pasando hambre». Y aseveró «Hoy soplan aires frescos de cambio, y en Formosa no será la excepción».

Piñeiro inició diciendo: «señor Gobernador le recuerdo que son ustedes los que todavía están al frente del gobierno nacional, provincial y municipal y la gente hoy está pasando hambre».

«Produce indignación ver y escuchar al Primer Mandatario usando el marco de los programas oficiales en medio de cipayos y aduladores que aplauden y consienten mientras niegan la realidad y no se hacen cargo de la situación en la que estamos.

«Es usted quien nos gobierna desde 1995 ininterrumpidamente. El que destruyó la matriz productiva local generando que el Estado sea la principal fuente de empleo, casi el doble que el trabajo privado», acotó.

«Durante su gobierno la pobreza e indigencia en Formosa creció escandalosamente al más 58%; somos la provincia con el índice más alto de mortalidad infantil, madres adolescentes, familias sin hogares con calidad de vida e infraestructuras saludables.

Tenemos los ingresos más bajo por cápita poblacional y nuestros jóvenes migran para conseguir trabajo. Ha destruido la educación, seguridad, justicia, salud, la calidad institucional y bienestar poblacional».

«Que puede usted entender a un pueblo que clama libertad como un valor inherente a las personas. Si no la respetó nunca, hizo de una frase desafortunada de su líder Juan Domingo Perón «A los amigos todos, a los enemigos ni justicia» la razón de ser de su gobierno».

Por último, le pidió responsabilidad en estos tiempos que corren, que respete la envestidura de su cargo porque quienes hoy lo aplauden y vivan, cuando dice por ejemplo “que las comunidades tienen que echar de su pueblo a quienes reclaman”, serán los que giren sus cabezas cuando lo vean caer. «Soplan aires frescos de cambio, y en Formosa no será la excepción», cerró el Edil.