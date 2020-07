Acción y solidaridad: donación de prendas al ropero solidario en la UNaF

Compartir

En el marco de la emergencia que generó el COVID-19, desde la agrupación “No Docentes Unidos” se concretó una donación de prendas de vestir al ropero solidario en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

Al respecto, la Dra. Eliana Gauna explicó: “Soy agente no docente y formo parte de agrupación No Docentes Unidos, que presentó este proyecto de ropero solidario universitario a través del consiliario no docente Walter Benítez”.

Según indicó, la finalidad de la iniciativa es “la recolección de ropa de abrigo, teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria que estamos atravesando afectó el bolsillo de muchas personas y justamente la idea es todos los que están en una situación complicada en la comunidad universitaria puedan acercarse a retirar alguna prenda que necesiten”.

“Se hizo una donación importante y se logró juntar una buena cantidad de prendas –destacó-. Esperamos que se acerquen, ya sean estudiantes, docentes, no docentes o monotributistas, y que retiren lo que necesiten. Después haremos otra recolección y definiremos en qué lugar nuevo –por ejemplo, merenderos- realizaremos la entrega”.

Ropero solidario

Contó que “la idea de este ropero solidario surgió porque hay una necesidad que es evidente en la gente por esta crisis del coronavirus. Hay muchas personas desempleadas y a las que esta situación les afectó el bolsillo”, agregando que “también queríamos acompañar la gestión del rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler, y del secretario de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Psgo. Rafael Olmedo”.

Por su parte, Rolando Díaz comentó: “Soy seguridad del campus de la UNaF, me acerqué a retirar unas donaciones que la agrupación No Docentes Unidos está haciendo, ayudando a la gente que más necesita. Es una buena acción de la agrupación y de la gestión del rector. Estas prendas vienen bien a los que estamos pasando por esta complicada situación económica”.