Aceleran acuerdos para congelar precios de insumos industriales

El Gobierno firmará acuerdos para congelar el precio de insumos primarios industriales, como parte de una batería de medidas para intentar contener la inflación, que en los últimos 6 meses estuvo por encima del 3 y 4%. “Necesitamos que todo este esfuerzo de la recuperación no se vaya por la canaleta de los precios”, afirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, frente a una decena de empresarios pymes, a quienes les pidió “sensibilidad empresarial”. Junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaron una nueva línea de créditos por $1.000 millones en un evento que el Gobierno llamó “Primer encuentro para la reactivación productiva”, realizado en el polo industrial Hudson de Berazategui.

Tras el acuerdo por el precio de alimentos como la carne, o de productos finales como electrónica o electrodomésticos, llegan nuevos programas para contener el alza de los precios: el congelamiento de insumos industriales. Esta semana se firmará con la cadena celulosa, cartón y papel, y luego se avanzará con el sector del acero, aluminio y petroquímicas. Ante la consulta de este diario, Kulfas explicó que estos acuerdos surgen a raíz de un “shock de precios internacionales” en los grandes insumos primarios, que comenzó en septiembre pasado.

“En las materias primas argentinas la suba fue del 34%, por lo que las pymes vieron impactados sus costos”, detalló el ministro durante su visita a la empresa Dealer S.A. El objetivo del programa es “dar certidumbre y previsibilidad a las empresas”. Los acuerdos de precios podrían firmarse por un mínimo de 6 meses o hasta el 31 de diciembre. La primera firma será con la empresa Arauco, productora de celulosa, y presente en toda la cadena de valor forestal. La próxima compañía en firmar su compromiso podría ser Petroquímica Río Tercero.

“Es acuerdo, no es imposición”, aclaró el secretario de Industria, Ariel Schale, en diálogo con Ámbito. “Hay que dar tranquilidad a la cadena de valor con certeza en los costos”, explicó el funcionario sobre la lógica detrás del acuerdo. Del encuentro participaron dirigentes empresarios de Cgera, Came, Ipa, Proteger, entre otros. El empresario pyme, Daniel Rosato, reveló que en el último mes el acero había subido hasta 9% en dólares, y el polipropileno un 12%. “No se entiendo”, manifestó. “Esto genera aumentos, no lo quiero llamar especulación, pero lo que hacen muchos es ante la duda, subir 5%, dado que no sabes a cuánto vas a tener que reponer”, concluyó.

“El mercado interno necesita poder adquisitivo, y la inflación es el enemigo”, afirmó Schale. Con un IPC que en marzo llegó al 4,8% y salarios que perdieron 10 puntos contra la inflación en un año, el Gobierno apela al diálogo con las empresas. “Para erosionar el proceso inflacionario, una forma es ir juntos”, opinó Schale. En su discurso, Cafiero pidió “sensibilidad empresarial” y “armonía entre empresarios y trabajadores”. De todos modos, luego en diálogo con la prensa, el jefe de gabinete anticipó que “estudian casos” en los que podrán aplicar la ley de abastecimiento si verifican “aumentos desproporcionados sin ninguna lógica”.

El encuentro, titulado por el gobierno como el “Primer encuentro para la reactivación productiva”, contó con tres intendentes del conurbano, el ministro de producción bonaerense, Augusto Costa, empresarios de varias cámaras y otra decena de funcionarios y dirigentes empresarios en una pantalla por zoom. También en una de las sillas estaba el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, dado que esa entidad otorgará una nueva línea de financiamiento para pymes por $1.000 millones, para compra de equipamiento 4.0 y licencias de software. El monto máximo a solicitar por pyme será de $30 millones, con tasa de 20%, bonificada por la secretaría pyme, con hasta 60 meses para la devolución y 6 meses de gracia. “Para que las pymes puedan exportar necesitan digitalización y productividad, y para eso requieren financiamiento”, detalló a este diario Guillermo Merediz, secretario Pyme.

