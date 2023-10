Aclaran sobre las gestiones realizadas para lograr el aumento que recibieron los judiciales formoseños

Se recordó que para eso se necesitó de “unidad, organización y dialogo”, repudiando “toda forma de agresión”.

El miércoles 25 se conoció una recomposición salarial para un amplio sector de trabajadores judiciales de la provincia. Al respecto, la secretaria general de la Seccional 3 Formosa de UEJN, Blanca Almirón, explicó que este “es fruto del trabajo que llevamos adelante como entidad gremial. Siempre apelando al diálogo en la permanente defensa de los derechos de los trabajadores”.

A través de una decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ningún trabajador judicial percibirá un ingreso por debajo de los 200.000 pesos, reflejado en forma retroactiva al último cobro del salario y su respectivo aumento. En la misma resolución del alto cuerpo, se destacan las gestiones llevadas adelante por esta entidad gremial.

Almirón destacó que “desde UEJN nos mantuvimos predispuestos al diálogo respetuoso y razonable con el STJ, buscando soluciones acordes a los tiempos que se viven en el país y en la provincia”. Enfatizó también que “siempre será primero el dialogo y luego las medidas de fuerza razonables, concretas y pertinentes, para lograr el reconocimiento de los reclamos por parte de la patronal”.

Preocupación y sorpresa

Expuso también su “preocupación y sorpresa” sobre las repercusiones surgidas sobre el logro de su gremio y que provienen inexplicablemente de otra entidad gremial judicial. Lamentó que “compañeros hayan tenido expresiones violentas contra mi persona y sobre nuestro gremio. No celebraron los derechos conseguidos para los trabajadores judiciales, solo nos atacaron”.

“Es de público conocimiento –recordó– que un grupo de judiciales apelaron a métodos más visibles, en la convicción de que iban a lograr las mejoras salariales. Por el momento, no compartimos esa metodología, porque nuestro gremio está pendiente de respuesta a varios pedidos formulados al STJ y entendemos que no es de buenas personas recurrir a métodos de fuerza y exposición cuando todavía no se respondieron nuestros pedidos”.

Finalmente, repudió “toda forma de agresión en contra de nuestra entidad y de quienes las representamos”. Llamando “a la cordura y al respeto a todos los judiciales de Formosa. Y, sobre todo, a que juntos, codo a codo, estemos a la altura de las circunstancias para llegar a buen puerto con los reclamos justos que estamos haciendo. No se equivoquen: ser respetuosos y razonables no significa ser blandos”.

UEJN es la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, con Personería Gremial obtenida mediante la Resolución N° 1543 del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esta entidad fue creada en 1971 y se encuentra adherida a la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde entonces viene trabajando en todo el país, incluyendo a la Provincia de Formosa desde 22 años.