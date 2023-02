ACLAV confirmó una plaza para Policial en el próximo Torneo Sudamericano

Desde ACLAV, la entidad que nuclea a todos los clubes que participan de la Liga Argentina de Vóley, se confirmó que serán tres los equipos argentinos que jugarán el Torneo Sudamericano de Clubes de Vóley 2023 que tendrá lugar en Araguari, Brasil. Se jugará desde el 14 al 19 de Marzo.

Con esta ampliación de 2 a 3 cupos para nuestro país, es Policial por mérito deportivo, el club que se ganó el derecho a jugar en tierras brasileñas una nueva edición del certamen más importante que tiene a nivel clubes el vóley de varones en esta parte del mundo.

Para el conjunto de nuestra provincia se trata de una posibilidad histórica, ya que de confirmar su participación se trataría de la segunda vez que jugaría el Sudamericano y en su segundo año en la élite del vóley masculino en nuestro país. En la primera ocacion se dio tras ganar la Copa ACLAV de la temporada 2021/2022 y esta vez se daría tras ser el tercer mejor equipo de esa temporada. Los otros dos cupos son para UPCN de San Juan por ser el ganador de la temporada anterior y Ciudad Vóley tras haber ganado la Copa ACLAV que se jugó en Formosa el pasado mes de diciembre.

Cabe destacar que el torneo tendrá lugar en la ciudad de Araguari, ciudad del estado de Minas Gerais y que son 14 los cupos otorgados para los diez equipos de la Sudamerica. Las plazas se reparten de la siguiente manera: Tres para Argentina, tres para Brasil y una plaza para Ecuador, Paraguay, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú y Uruguay.

Victoria en cuatro

sets a Once Unidos

El cierre de una maratónica primera jornada del Tour 6 de la LVA RUS en Monteros llegó ya entrado el viernes y fue con la victoria de Policial Vóley sobre Once Unidos, por 3-1 con parciales de 30-28, 25-19, 16-25 y 25-18.

Policial, con el triunfo, sigue cabeza a cabeza con UPCN en busca de la tercera posición del certamen: los dos están con 38 puntos, pero el Gremio tiene que afrontar todavía su debut en tierra monteriza. En tanto, Once Unidos también se encuentra en zona de Play Off, pero sigue con los mismos 19 puntos con los que arribó a la provincia de Tucumán.

La figura excluyente del encuentro fue Tomás Rodríguez, que no sólo lideró la tabla de anotadores con 18 puntos sino que agregó un 65% de eficacia ofensiva y hasta sumó de saque y bloqueo (2 y 3 puntos). Los otros que rindieron bien en el goleo fueron Germán Gómez y Bautista Gazaba, ambos con 17 tantos para Policial y Once Unidos respectivamente.

Síntesis

Once Unidos: Juan Ignacio Macció (3), Bautista Gazaba (17); Iván Quiroga (10), Santiago Aranguren (4); Franco Ybars (12), Santiago Aulisi (5). Líbero: Tomás Ruiz. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Joaquín Aquindo (2), Gonzalo Aulisi, Matías Martín, Tomás Russo (1), Nahuel García (3).

Policial Vóley: Gastón Ortiz, Javier Vega (15); Nahuel Camacho (2), Javier Sánchez (6); Germán Gómez (17), Tomás Rodríguez (18). Líberos: Luciano Massimino, Axel Mendoza. Entrenador: Cristian Ambrosini. Ingresaron: Cristiano Dos Santos, Nicolás Sánchez, Maximiliano Quiñonez, Sergio Acosta (2), Nicolás Oldani (2).

Parciales: 28-30, 19-25, 25-16, 18-25

Árbitros: Sebastián Cagiao – José Luis Barrios

Estadio: Polideportivo Municipal, Monteros, Tucumán