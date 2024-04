MotoGP: Bagnaia y Márquez, memorable batalla y triunfo del italiano en España

Marc Márquez está definitivamente de vuelta. En realidad, nunca se había ido, porque su talento siempre se mantuvo intacto. Pero, claro, era imposible sacar algo de jugo en esa Honda inmanejable. Pecco Bagnaia es un enorme campeón. Todos lo sabían, pero si para algún desprevenido era necesaria alguna muestra más, la brindó con una maestría que le generó un aumento exponencial en sus acciones.

Todo ocurrió en el GP de España, cuarta fecha de MotoGP, en Jerez de la Frontera con un duelo épico, que será recordado por años, entre el español y el italiano.

¿Quién ganó la carrera? Pecco. ¿Quién estaba más feliz? Empatados. ¿Quién disfrutó de la competencia? Todos los fanáticos de las carreras. La alegría en el podio era casi tan grande en el italaliano como en español. Márquez cortó la vuelta de honor, tras cruzar la meta en el segundo puesto, para ¡treparse al alambrado y celebrar con los fanáticos que llenaron el trazado andaluz! El seis veces campeón de MotoGP tenía una sorisa dibujada en su rostro.

La carrera. Marc picó desde la pole, pero no pudo aguantar la posición. Jorge Martín, líder del Mundial, se fue adelante y controlaba a Bagnaia. Pero… ¡El madrileño se fue al suelo! Y el campeón heredó la punta con su Ducati de fábrica. Atrás, el catalán superó a Marco Bezzecchi y se fue a la caza de Pecco. Y llegó la emoción absoluta. Porque Bagnaia y Márquez brindaron una clase magistral de manejo. Marc se tiró y lo pasó, pero Pecco cortó por atrás, cambió la trayectoria y recuperó el lugar. En el medio: ¡un roce! El español no aflojó y fue de nuevo, y otra vez el italiano se recuperó. En la parte final, el turinés tuvo más resto y pudo hacer más tranquilo los dos últimos giros.

Márquez mostraba, casi con orgullo, la marca que el ruedazo de Bagnaia le había dejado en su brazo. Necesitaba volver a vivir la adrenalina de meterse en un duelo por el triunfo y de encabezar otra vez una batalla que pone al público al borde de la locura. Como alguna vez lo tuvo con Valentino Rossi. El primer capítulo de la batalla fue en Portugal, cuando todo terminó en toque y con ambos en el piso. Esta vez nadie se cayó, pero fue el segundo round. Ganó Pecco, pero los disfrutaron ambos.

“Fue una carrera muy importante. Al principio estaba duro porque me caí en Austin (NdeR: fue cuando lideraba) y acá (en el sprint). Perdí un par de lugares al principio. Fue una pelea dura como en los viejos tiempos, eso está bueno, son carreras. Yo cerré la puerta, el metió la moto y en las últimas vueltas él fue muy bien, tenía más. Estoy feliz. No importa el pasado, pelearemos hasta el final”, dijo Márquez, quien consiguió su primer podio con Ducati.

“Cuando toca pelear con Marc, se sabe que será duro. Él es agresivo, pero lo disfruté mucho”, dijo Bagnaia, quien con su éxito escaló al segundo lugar de la tabla, a 17 puntos de Martín, quien sigue como líder a pesar de su error. Marc ya está sexto, a 32.