Aclisa confirmó que IASEP otorgó un 20 por ciento de aumento para las prestaciones

El titular de Aclisa, Rodolfo Lesbegueris dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca del acuerdo entre la obra social del Estado, Iasep y la entidad para incrementar las prestaciones en un 20 por ciento que será abonado en dos tramos. Asimismo, aseveró que el monto otorgado no es suficiente, pero ayuda”.

Lesbegueris comenzó diciendo: “tuvimos una reunión con el doctor Samaniego el día miércoles y este nos confirmó un 10 por ciento para el mes de octubre y un 10 para noviembre. Nos da un total en el año del 90%”.

En relación a si ese monto alcanza explicó con este monto la “podemos pelear, pero no es suficiente”.

“La inflación golpea muy fuerte al bolsillo de los trabajadores no solo a nosotros. Los insumos están dolarizados y es todo un problema para nosotros. Lo que la obra social nos da es una ayuda, pero la verdad es que no alcanza”.

Insumos

En relación a si hay faltante en algunos insumos médicos, indicó que por el momento no hay problemas con esta cuestión, “no es fácil, pero se consigue lo que necesitamos”.

Otras obras sociales

Consultado acerca de la situación con las demás obras sociales, indicó “con las demás obras sociales se negocia mes a mes, es por ello que se ha conseguido un promedio de 70 o 75 por ciento con esas obras sociales, pero son otros valores los que manejan ellos”.

“El piso de cualquier obra social en comparación a la del Estado es muy diferente, es más alto los montos”.

Atención sin

obras sociales

Por último y en referencia a si hay médicos que han dejado de trabajar con obras sociales, explicó que hay médicos que han dejado de trabajar con obras sociales, solo trabajan de manera particular y que el problema acá se presenta cuando tienen que ser internados porque los montos son altos.