ACLISA levantó temporalmente la suspensión y afiliados del IASEP volverán a ser atendidos

La decisión que adoptó la entidad que nuclea a sanatorios y clínicas privadas se dio luego de una intimación de la Defensoría del Pueblo, pero si no se llega a un acuerdo podrían suspenderse las atenciones nuevamente. «Por ahora, toda esta semana se va a atender normalmente», manifestó Rodolfo Lesbegueris, titular de la ACLISA, al Grupo de Medios TVO.

«Nosotros recibimos una nota de la Defensoría del Pueblo de que si levantamos la medida se encargaría o intermediaria para poder hacer una reunión con las partes. Nos íntimo a que levantemos y con esa condición se realizaría la reunión entre las partes, ACLISA, IASEP y nosotros solicitamos que este una autoridad del Ministerio de Economía, así que estamos a la espera de que se puede llevar a cabo esta reunión», agregó Lesbegueris.

Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Formosa aceptaron la propuesta, pero con la condición de que dicha reunión se lleve a cabo en un plazo de 72 horas. Mientras esto ocurre, la atención a los afiliados de la obra social se reanuda.

«Le contestamos por nota que levantamos la medida con la condición de que aproximadamente en 72 horas se pueda concretar esta reunión. El aumento que nos dio el IASEP no alcanza a cubrir las necesidades totales de una clínica o instituto privado; de paritarias hubo un 96% de aumento en 2022 y nosotros recibimos un 63% y estamos hablando también de una inflación del 94%», explicó el titular de la ACLISA.

El aumento pretendido por la entidad es del mismo porcentaje de aumento salarial otorgado a la administración pública. Aducen que con los precios que paga actualmente la obra social se dificulta prestar una buena atención a sus afiliados.

«Con estos valores no podemos seguir brindando una atención digna a los afiliados así que no pasa tanto si tiene o no repercusión la medida, se trata de un tema pura y exclusivamente económico. Nosotros queremos seguir brindando la mejor atención posible, pero teniendo algo acorde al proceso inflacionario», sostuvo Lesbegueris.

Por el momento, con la atención reanudada, todos los turnos para cirugía, análisis o estudios serán reprogramados dependiendo de cada prestador ya que aguardan que la reunión pueda darse esta semana y se llegue a un acuerdo. De no resolverse el reclamo, la suspensión volvería en los próximos días.

«Ahora se levantó la medida solicitando a la Defensoría que en un plazo de 72 horas pueda realizar la reunión entre las partes. Por ahora, toda esta semana se va a atender normalmente, nosotros el jueves tenemos la reunión de la Comisión Directiva y ahí evaluaremos la situación. Lamentablemente tuvimos que llegar a esta medida que seguramente molestó y mucho al afiliado del IASEP pero es entendible que alguna medida tengamos que tomar porque nunca nos respondieron. Nosotros lo que pretendíamos es que nos den el mismo aumento que se dio a la administración pública», concluyó Lesbegueris.

