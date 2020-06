Adopción responsable

Compartir

Me da tristeza ver que como sociedad no tomamos conciencia respecto a la adopción y cuidado responsable de las mascotas; cada vez hay mayor cantidad de animales en las calles, pese a que existe un trabajo incansable de las asociaciones protectoras de animales quienes piden a la ciudadanía que adopte de manera responsable y castre a sus mascotas si no las puede cuidar. Si no ponemos nuestro granito de arena esta situación no se va a retrotraer y los que sufren son los “sin voces”.