Adorni aseguró que «no hay ningún tipo de pelea o interna» entre Milei y Villarruel

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y aseguró que «no hay ningún tipo de pelea o interna» entre ellos.

«Nos sentimos sorprendidos por la mala lectura que hubo del comunicado. Fue firme, pero dedicado contra la casta política. No entendemos por qué se hizo una lectura desacertada. Todo lo que he leído en los medios, mostraban una mala lectura del comunicado», sostuvo el portavoz.

Y continuó: «No hay ningún tipo de pelea o interna. Muy por el contrario, somos todos un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre. El comunicado fue contra la casta».

En su habitual conferencia de prensa, el funcionario fue consultado por el comunicado emitido anoche por la Oficina del Presidente en el que criticó duramente «la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta», y que fue interpretado como un ataque directo a la vicepresidenta.

El vocero dijo que «todo» lo que leyó en los medios «efectivamente mostraban una mala lectura del comunicado», y resaltó: «No hay ningún tipo ni de interna, ni de pelea ni de ninguna otra cuestión que tenga que ver con un enfrentamiento con la vicepresidenta. Somos todos un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre pasado. Efectivamente el comunicado fue contra la casta política como lo ha sido siempre».

Esa «mala interpretación» también se la adjudicó Adorni a José Luis Espert, el diputado que esta semana se sumó formalmente a La Libertad Avanza y que ayer dejó entrever que Villarruel había buscado perjudicar al Gobierno con la inclusión del DNU en la sesión de hoy.

«Tal como ustedes interpretaron mal el comunicado acusándonos de haber dirigido el comunicado a la doctora Villarruel, efectivamente Espert no tenía el conocimiento fino. Como les pasa a mucho que ven la tele, leen el diario, ante una mala lectura del periodismo, siguió esa línea. De todas maneras, no deja de ser una opinión de él», explicó.

En cuanto al debate del DNU 70/23 en el Senado, que se inició minutos antes de su encuentro con los medios de prensa, Adorni les envió un mensaje a los senadores antes de la votación.

«Quedará en la conciencia de cada senador votar a favor o en contra de otorgarle más libertad a los argentinos o cargar con la responsabilidad de ser los primeros representantes del Senado en votar en contra de un DNU en toda la historia», sostuvo.

Más allá de la explicación del funcionario, que en repetidas ocasiones aseguró que «no hay ningún problema» en la relación entre Milei y Villarruel, la inclusión en el temario de la sesión de este jueves del decreto 70/2023 generó polémica e, incluso, un comunicado oficial por parte de Gobierno en donde se lanzó una advertencia: «El rechazo significaría un grave retroceso».

Adorni también fue consultado sobre si el Gobierno tenía alguna estrategia en caso de que el DNU sea rechazado por el Congreso, y el vocero fue contundente: tras aclarar que si el Senado no lo aprueba queda aún la instancia de Diputados, afirmó que el Ejecutivo siempre tiene «plan B y plan C» ante cada iniciativa.

«Tenemos cero grado de imprevisión, para todo hay dos caminos adicionales a seguir. Siempre analizamos las acciones a seguir en base al norte, y entendemos que en la búsqueda de ese norte, que es una Argentina más libre, más próspera, en el medio van a pasar un montón de cuestiones como lo que pasa con el DNU. Increíblemente estamos discutiendo con quienes destruyeron la Argentina si el DNU sigue vigente o no. Pero era parte de lo previsto, nadie podía suponer que la vieja política no iba a estar en contra de los cambios que proponemos. Así que para todo tenemos dos alternativas», resaltó.