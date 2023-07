Advierten por la falta de insumos médicos para diálisis

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) publicó un fuerte comunicado en el que denuncian que los pacientes que reciben este tipo de tratamiento podrían estar en riesgo ante la falta de insumos médicos esenciales.

Desde el sector adjudican el inconveniente a las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno: «No se trata de una amenaza, simplemente es un dato de la realidad. Lamentablemente, las últimas medidas oficiales prometen agravar el escenario: insumos médicos que nos venden en cuentagotas porque aumentan semanalmente. Y, entonces, los proveedores adoptan esa actitud ante una realidad imprecisa pues desconocen los precios del mismo producto siete días después».

La entidad considera también que «por el aumento permanente del dólar (la mayoría de los insumos médicos son del exterior), no hay ningún tipo de financiamiento».

Es ese sentido, CADRA instó a las autoridades a «tomar cartas en el asunto» y afirmó: «De continuar esta grave crisis económica que nos afecta directamente, en breve, los casi 300 centros de diálisis privados diseminados en toda la geografía nacional, no estarían en condiciones de continuar brindando las prestaciones a sus casi 30 mil pacientes de diálisis».

Además, solicitaron «dejar sin efecto aquellas medidas que atentan contra la importación de insumos médicos» ya que constituyen «una traba insalvable no sólo para quienes ejercen la nefrología en el país sino, fundamental y prioritariamente, para los pacientes de diálisis que necesitan un tratamiento seguro, responsable y eficiente para tener una mejor calidad de vida».

La diálisis es un tratamiento crucial para aquellos pacientes que sufren la incapacidad de los riñones para filtrar adecuadamente los productos de desecho de la sangre (insuficiencia renal).

Relacionado