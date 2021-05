Advierten sobre el grave deterioro del mirador del muelle sobre el río Paraguay

Compartir

Denunciaron que “el clásico y apreciado Mirador del Muelle sobre el Río Paraguay, en la zona del Galpón “C” que es parte del Patrimonio Histórico de nuestra provincia y una infraestructura central del turismo formoseño, se encuentra en grave estado de deterioro y podría ser potencialmente peligroso para las personas que lo utilizan, si bien por la pandemia y las restricciones de circulación no se permite el acceso de personas al lugar en estos momentos, corresponde prestar atención a esta situación y que se tomen medidas preventivas”.

Fernando Gaona, Operador turístico habilitado (Legajo N° 008 RMF) y Presidente de la Comunidad de Avistaje de Aves, se mostró preocupado por esta situación y expresó que “durante la pronunciada bajante del nivel del río ocurrida el año pasado, se realizó una inspección ocular sobre el estado del muelle, advirtiéndole el importante deterioro de las vigas de soporte de quebracho y juntas de metal totalmente corroídas por la herrumbre y el paso de los años. Esta situación se documentó con fotografías y se puso en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Turismo de la provincia vía online y al Destacamento Costanera de la Policía de Formosa”.

Gaona dijo que “la intención de darle visibilidad a esta situación tiene por objeto defender un interés público y actual, y proteger una infraestructura de gran valor histórico, sentimental y funcional para la actividad turística. No tenemos conocimiento de acciones tendientes a atender esta situación, por ello la insistencia, recordando que en épocas de aguas altas el deterioro no es observable a simple vista”.

“Desde el sector privado venimos sumando ideas, proyectos e inquietudes para que el objetivo estratégico de los formoseños de lograr una Formosa turística cobre cuerpo y este tipo de peticiones se encuadra en esta línea de pensamiento y acción. Sería bueno un pronunciamiento de las autoridades ante la difusión de esta situación”, solicitó al finalizar.

