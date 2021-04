Advierten sobre las tarjetas de crédito que llegan a los consumidores sin ser solicitadas

Compartir

El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, son numerosas las personas que consultan o denuncian ante el Organismo de la Constitución, que llegan a sus domicilios tarjetas de crédito que son emitidas por bancos tanto de nuestra plaza como de extraña jurisdicción “sin haber sido solicitadas”, las que le son ofrecidas supuestamente, sin costo, bonificadas o con ciertos beneficios, colocando al consumidor en una situación de incertidumbre.

Ante esta situación, indicó que “el ciudadano no está obligado a hacer nada, es decir, llamar al banco, a la entidad emisora o a la firma de la tarjeta para rechazarla, ya que, al no haber un contrato suscripto, esto no genera ningún compromiso de pago”.

Sin embargo, si pasado cierto tiempo comienzan a llegar resúmenes o se empieza a recibir notificaciones vía telefónicas o escritas, como intimaciones extrajudiciales, reclamando deudas de costos, cargos y gastos que no se realizaron o son extorsionados con afectarlos al VERAZ o al BCRA, estas circunstancias deben denunciarse para hacer el reclamo pertinente y requerir al banco o entidad en cuestión que desistan de cualquier reclamo de dinero, ya que, dicha tarjeta nunca fue solicitada, aceptada, ni utilizada, además de que se extienda al denunciante un certificado de libre deuda.

Ley de Tarjetas

de Crédito Nº 25.065

El Ombudsman Provincial, resaltó que “todas estas irregularidades, que en apariencia son una modalidad de mercado, infringen la Ley de Tarjetas de Crédito Nº 25.065 y la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240, dado que, por lo general hay un aprovechamiento de la falta de conocimiento del consumidor que sumado a la ausencia de reclamos y la sumisión al pago por temor a una demanda judicial con su consecuente perjuicio económico genera enormes ganancias a la entidades financieras que llevan adelante estas prácticas”.

No obstante, aclaró que “si se envía una tarjeta de crédito y no genera ningún cargo o comisión, no existe infracción, caso contrario, estaría violándose la Ley de Defensa del Consumidor (Art. 35 Ley 24.240) que prohíbe la realización de propuesta al consumidor sobre una cosa que no haya sido requerida previamente y que genere un cargo automático, resultando éstos ilegítimos y no se está obligado a pagarlos, siempre que no realicen consumos con el plástico recibido”.

En caso de que, el consumidor decida utilizar ese medio de pago, se recomienda acercarse a la entidad emisora y solicitar el contrato correspondiente. Mencionó además que la Ley de Tarjetas de Crédito, en su art. 8, dispone que “el contrato de tarjeta de crédito entre el emisor y el titular queda perfeccionado sólo cuando se firma, se emiten las respectivas tarjetas y el titular da la conformidad”.

En este contexto, ilustró sobre otra práctica muy común desplegada por los bancos que puede generar inconvenientes a las personas por su desconocimiento y es la que se da cuando se solicita un préstamo y este viene con un “paquete”, o sea, se incluye la tarjeta de crédito entre otros productos, que generalmente no es informado al cliente, pero en su ansiedad por obtener el crédito firma los papeles y en esos papeles está la aceptación de esa tarjeta, por lo que siempre se debe leer detenidamente los contratos antes de suscribirlos.

Finalmente, Gialluca sugirió tener en cuenta las ofertas y promociones de los distintos bancos y entidades financieras emisoras de tarjetas de crédito para evaluar cuál es el medio de pago más convenientes según el producto o servicio que vamos a adquirir, para hacer un buen uso de nuestro crédito y dinero, evitando hacer gastos a cuenta de pagos futuros, que excedan nuestros ingresos o posibilidades reales que luego acarrean graves problemas de endeudamiento.

Asesoramiento gratuito

Para asesoramiento gratuito sobre este y demás temas podrán hacerlo vía mail a:

denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar,telefónicamente al 4436379, WhatsApp: 3704 365924; 3704 259358 y 3704 073359.-

