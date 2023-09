AFA: la temporada 2024 del fútbol argentino cambia el orden de los torneos

Los directivos tuvieron un encuentro en Ezeiza y diagramaron el próximo año de competencia. La Copa América 2024, un aspecto clave a tener en cuenta en la programación que volverá a tener primero Copa LPF y luego el Torneo. Además, según pudo saber Doble Amarilla, se promoverá ajustar las sanciones antes las diferentes faltas al Reglamento General y al de Organización, Desarrollo y Transmisión.

La Liga Profesional se reunió este jueves con el foco puesto en la diagramación de la temporada 2024 de la máxima categoría del fútbol argentino y el tratamiento de varios temas. Según pudo averiguar Doble Amarilla, también se apuntará a ser más estrictos para sancionar faltas al reglamento. El inicio del calendario deportivo tendrá lugar la última semana de enero, en tanto que su cierre será el 22 de diciembre del próximo año, tal como ocurrió en este.

Teniendo en cuenta el calendario internacional, con la Copa América de Estados Unidos 2024 en la agenda, el primer objetivo de la reunión fue dar visto bueno para invertir nuevamente el orden de la temporada de Primera División: primero se disputará la Copa de la Liga y en el segundo semestre el Torneo LPF, según pudo saber Doble Amarilla.

El inicio de la primera competencia tendrá lugar la última semana de enero, en tanto que el cierre de la segunda será el 22 del próximo año, similar a como ocurrirá en este 2023. El primer semestre tendrá 4 fechas entre semana, mientras que el segundo serán 3, priorizando así los días viernes, sábados y domingos, para visibilizar más la actividad.

La Copa América tiene su calendario definido y el 20 de junio será el partido inaugural del torneo en el que Argentina defenderá la corona. En tanto, la final fue programada para el 14 de julio. Cabe remarcar que, en la anterior reunión de la Liga, celebrada a comienzos de agosto, los dirigentes ya habían anticipado que se invertiría el orden de las competencias

Además, en la reunión se habló de mejorar la competencia local, por lo que se determinó que, a partir de los cuartos de final de la Copa de la LPF, los partidos se jueguen en el interior del país. A su vez, tal como se mencionó líneas atrás, se trató la posibilidad de sumar más partidos los fines de semana, tanto para que haya mayor presencia de público en los estadios, sino para que los juegos sean más vistos por los televidentes.

En lo que respecta a la Copa de La Liga, su inicio será el último fin de semana de enero, mientras que su finalización será el 5 de mayo de 2024, con el mismo plantel, antes de la apertura del libro de pases. En esta parte del año solo habrá cuatro fechas entre semana.

Por el lado del Torneo de La Liga, iniciará el 12 de mayo de 2024 y serán 3 las fechas entre semana.

La Supercopa Argentina, que enfrentará al campeón de este último torneo mencionado con el de la Copa Argentina, se llevará adelante entre el 17 de enero y el 14 de marzo de 2024. En caso de que el ganador de ambas competiciones sea el mismo, ingresa el subcampeón del Torneo de La Liga.

El Trofeo de Campeones, por su parte, tendrá lugar el 22 de diciembre de 2024, enfrentando al campeón de la Copa contra el del Torneo.

Además, se resaltó que se mantiene el criterio de NO programar fechas de LPF durante la disputa de fechas FIFA, en tanto que si se puede diagramar Copa Argentina y fechas recupero.

A pesar de que el orden del día solo indica temporada 2024, Doble Amarilla pudo saber que también se trataron otros temas. Entre ellos, faltas al Reglamento General y a diferentes puntos contemplados en el Reglamento de Organización, Desarrollo y Transmisiones.

La intención por parte de la Liga Profesional es advertir a los dirigentes que empiecen a ser más estrictos y tomar determinaciones sancionatorias fuertes ante alguna falla.

En reiteradas ocasiones, los directores de partido (delegados de la Liga en cada partido) notan a varios directores técnicos que no asisten a conferencias de prensa, faltantes de banners publicitarios y varias cuestiones relacionadas a las transmisiones televisivas. Éstos y otros ítems, al día de hoy no eran pasibles de multa, pero eso sería modificado.

