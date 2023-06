AFIP secuestró 30 mil litros de gasoil valuados en más de 7 millones de pesos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó en la provincia de Formosa un camión cisterna con 30.000 litros de gasoil que pretendía ser contrabandeado a Paraguay. La carga, que tiene un valor de mercado de más de 7,6 millones de pesos, fue interdicta al comprobarse que el destinatario del combustible era una persona que no se dedicaba a esa actividad y, además, no contaba con capacidad operativa, económica ni financiera para realizar la compra. El operativo fue llevado adelante en la Ruta Nacional 11, en el acceso a la localidad de Clorinda, y contó con la participación de miembros de las fuerzas federales.

A partir del análisis de la información interna del organismo y documental exhibida por el transportista, el personal del organismo conducido por Carlos Castagneto comprobaron que la carga estaba destinada a una persona que no cuenta con estaciones de servicio en la ciudad de destino, ni opera en el rubro de combustibles, y que declara como actividad económica la venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas. Por medio de investigaciones de las áreas especializadas, la AFIP determinó que el presunto comprador se dedica a la comercialización de tomates y carece de capacidad operativa, económica y financiera para llevar adelante el desarrollo del rubro.

El procedimiento contó con la participación de miembros de Gendarmería Nacional, perteneciente al Ministerio de Seguridad. Agentes de esa fuerza advirtieron que el camión tenía una fuga de combustible, por lo cual no pudo regresar a su lugar de origen y debió descargar el gasoil en una estación de servicio de Clorinda que fue designada como depositaria legal.

Las actuaciones labradas por la AFIP tienen como consecuencia el posible decomiso de la mercadería interdicta, como así también la aplicación de multas y clausura, cuya magnitud dependerá de eventuales nuevas irregularidades que puedan surgir en el marco de la investigación iniciada.

