Afirman que faltante de combustibles es producto de una mala política del Estado

El periodista especializado en minería y director de Agencia de Noticias EconoJournal, Nicolás Gandini en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del faltante de combustibles en el país y aseveró que el problema con el combustible se da por una mala política del Gobierno Nacional. Indicó que «la política era atrasar precios para que se frenen las expectativas de inflación».

Gandini, comenzó diciendo: «hay cuestiones que son producto de las decisiones que tomó el Gobierno, pero hay otras que son propias de la coyuntura, hay que tener en cuenta que el combustible viene del exterior, no está procesado íntegramente en Argentina y un 20 o 35 por ciento viene del extranjero, cuando la política del Estado es atrasar el precio y se cree que esta frenando expectativas de inflación porque gasoil atraviesa ciertos sectores».

«Se cree que atrasar el precio atenúa las expectativas inflacionarias, entonces lo que hizo el gobierno fue atrasar el precio, lo mismo que hizo en el año 2021 lo que generó una crisis por a la que tenemos ahora, sucede que ese combustible que se necesita para cubrir las demandas internas, las refinadoras privadas no tienen incentivos para hacerlo y quien debe hacerlo es YPF y la entidad quedó en una serie muy complejas de entender y no ha podido importar combustibles durante 15 días y terminó generando un faltante en todo el país y en Formosa esa situación estructural se acentúa por la proximidad con otros países y cuyos precios en otros países es mucho mas caro hay una demanda más alta porque cargar combustibles en Argentina es mucho mas barato», añadió.

«Formosa es una provincia de tránsito en el sentido del comercio regional para un transportista es mucho mas conveniente tratar de cargar combustible en Argentina que hacerlo en algún país».

«Hay que recordar además que si uno mira el precio del petróleo creció un 10 por ciento a raíz de la guerra en medio oriente, entonces siempre los países de la región siguen esa tendencia internacional», manifestó.

«La política en general tiende a retrasar el precio de los combustibles en año electoral, es una especie de no salir de esa zona de confort y se olvidan del esfuerzo que tiene que hacer por ejemplo YPF «, cerró.