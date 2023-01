Afirmaron que incorporarán al cooperativismo al sector de la carbonería

Hace poco más de un mes el gobernador Gildo Insfrán presentó un proyecto de Inversión Industrial para la Provincia de Formosa, con la empresa brasilera Modulax Siderurgia, lo cual beneficiará positivamente al sector de carboneros.

Al respecto, el subsecretario de Economía Social de la provincia, Ricardo Fischer, señaló que “para ese proyecto en particular se necesita un carbón especial y estamos esperando los planos para comenzar a fabricar los hornos”.

En esa línea, recordó que el gobernador Gildo Insfrán instó, desde hace tiempo, a formar cooperativas con los productores de carbón, afirmando que “ahora con mucha alegría podemos decir que vamos a incorporar al sector al cooperativismo y a la economía social”.

Explicó que esto no se pudo dar antes porque era “muy difícil crearles el mercado”, sin embargo, con esta empresa brasilera lo conseguimos, entonces finalmente podrán organizarse en cooperativa, insistió.

Asimismo, aseguró que están dialogando con los intendentes y la Dirección de Industrias, “para hacer un relevamiento y empezar a juntarnos para que trabajen en forma de cooperativas”, enfatizando que “en Formosa hay muchos beneficios para ellos”.

En otro orden, se refirió a que constantemente se siguen formando cooperativas de ladrilleros, reafirmando que “son muy demandados por la construcción de obras públicas, sobre todo en el interior”.

También mencionó la continuidad del trabajo de Fontex para la fabricación de guardapolvos, uniformes policiales y para el personal de salud de toda la provincia, además de que ahora venderá a empresas privadas como Pontex y otra de Buenos Aires.

“Estos son algunos rubros de la economía social que no se detienen”, destacó, añadiendo que, se siguen construyendo los módulos habitaciones “que también se hacen a través de cooperativas, con ladrillos, maderas y manos de obra formoseños”.

Y a todo esto le tenemos que sumar que en los municipios tienen contratadas cooperativas para que hagan limpieza, desmalezamiento, recolección de residuos. “Es decir, se ha tercerizado para realizarlo a través de empresas privadas, que son las cooperativas”, indicó.

“En enero la economía social no se ha detenido, sigue siendo un mes de trabajo y crecimiento como cualquier otro”, cerró.

