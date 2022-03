Agasajan a trabajadoras no docentes de la UNaF

Compartir

La agrupación No Docentes Unidos de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) llevó a cabo un agasajo para las trabajadoras de la casa de estudios por el Día Internacional de la Mujer.

Al respecto, Silvia Torales Herken y María Teresa González, integrantes de la agrupación comentaron que “es un momento para agasajar a las trabajadoras no docentes, que también son compañeras de lucha”.

“La agrupación quiso juntarnos a las compañeras y compañeros para pasar un buen rato, y agradecer el acompañamiento de las trabajadoras no docentes que siempre brindan su apoyo tanto a las actividades que organizamos, como a la gestión del rector Prof. Esp. Augusto Parmetler”.

Además, agregaron que “durante la pandemia hemos seguido trabajando normalmente, aunque por el protocolo sanitario, el trabajo se realizó en forma virtual junto a todo el personal no docente y también organizamos acciones para ayudar a los compañeros monotributistas”.

“Tenemos referentes en cada facultad, así como en rectorado y gerencia, por eso las puertas siempre están abiertas para los no docentes que quieran integrar la agrupación. No tenemos fines de lucro, y por ello no cobramos cuota, todo es solidario y se lleva a cabo con ayuda de los compañeros que tienen voluntad de ayudar a otros”, finalizaron

