LVA RUS 21/22: balance y proyección de Armoa

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Se acerca la última etapa de la fase regular de la LVA RUS, la que definirá a los ocho mejores equipos y determinará los cruces de play off. En la previa al viaje de UPCN San Juan Voley a Mar de Plata, donde desde este jueves se disputará el Tour 4, el entrenador Fabián Armoa realizó un balance de lo jugado hasta ahora y dio cuenta de lo que viene, ni más ni menos que la instancia más emocionante del campeonato.

“Hasta ahora la temporada fue muy particular para nosotros, porque tuvimos muchas bajas, estuvimos incompletos y se nos hizo cuesta arriba. Estamos reconstruyéndonos constantemente, desde que empezamos. Por eso ahora, en esta última fase, esperamos estar todos en el equipo y hacer lo mejor, como siempre”, dijo Armoa.

Sucede que, desde que comenzaron las competencias, UPCN debió asumir ausencias tanto por lesiones como por efecto de la pandemia, ya que en enero hubo un brote de Covid en el plantel. Además, en el camino también hubo cambio de piezas dentro del equipo, con jugadores reemplazados. No obstante, en el Tour 3 UPCN ganó todos sus partidos y ahora se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

“Aunque todos sabemos que lo más importante son los play off, el desgaste del día a día para llegar a esa instancia sin dudas se hace sentir. Realmente hay que tener la cabeza muy fría para llevar adelante el proceso. Trabajamos mucho para que el equipo funcione y en el último Tour lo hicimos bien. Después, por supuesto, tenemos cosas que se pueden mejorar, pero en general el rendimiento del equipo fue bueno”, acotó el experimentado entrenador.

UPCN está a sólo cuatro puntos de la cima de la LVA RUS y en esta última etapa de fase regular enfrentará a rivales directos en la lucha por la vanguardia. “Si bien la ubicación final en la etapa regular es relativa, lo importante es que ahora nos vamos a enfrentar a equipos fuertes o que son candidatos al título y eso puede ser una buena medida para lo que se viene. Este tipo de formato, conformado por diferentes etapas, es muy exigente ya que cada día hay que preparar un partido ante un rival diferente. Sin saltear momentos, ahora nos enfocaremos en los partidos en Mar de Plata y luego sí nos meteremos de lleno en los play off. La Liga está mostrando una gran paridad y, aunque hay un grupo de equipos que se ha despegado del resto, se nota que hay mucho trabajo en cada plantel”, destacó Armoa.

El Tour 4 se jugará del 10 a 17 de marzo en el estadio de Once Unidos y una semana después comenzarán los play off, cuyas series de cuartos de final y semifinales se desarrollarán en San Juan, bajo la organización de UPCN Vóley.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp