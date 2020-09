Agilizan trámites para que se habilite el taller móvil de Interfor y poder atender a clientes

Compartir

El doctor Fabio Trevisán, apoderado de INTERFOR, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que agilizan los trámites para que habiliten el taller móvil que se ubicó en Circuito Cinco, en avenida Maradona y Segunda, ante la clausura del galpón en el Parque Industrial.

“El viernes a la tarde, más o menos a las 19 horas se presentaron dos inspectores de la Municipalidad, de la parte de Bromatología en el predio de Circuito Cinco donde estaba ubicado el taller móvil, se procedió a la clausura porque falta constancia de fumigación y la habilitación comercial, a partir de ahí la empresa empezó a tomar todos los recaudos, se contrató a la empresa de fumigación, tenemos turno para este martes a las 11 de la mañana, ya hicieron el tramite en Bromatología y pidieron que esté presente en ese momento al menos un inspector para ir agilizando los trámites y que vean que se está realizando la fumigación, que lleven una copia de la constancia y por otra parte el responsable técnico de Interfor SRL que es el ingeniero Fernando Granada ya está abocado a todo lo que es la presentación de documentos, planos y demás que se necesita para la habilitación comercial”, dijo.

Explicó en ese sentido que buscaron un galpón para colocar el taller móvil y así seguir prestando el servicio de RTO porque “el martes la Defensoría del Pueblo remitió una nota intimando a Interfor a prestar el servicio con el taller móvil porque es un servicio esencial, el taller fijo que está ubicado en el Parque Industrial también está clausurado pero el organismo que hizo la clausura en ese lugar fue la Defensoría, ahí tenemos un expediente en trámite entonces estando clausurado en el Parque Industrial el taller fijo de Interfor con las tres líneas de verificación, el defensor del pueblo intima que siendo un servicio esencial en algún lado se plante el taller móvil, dan un plazo y empieza a funcionar, a raíz de eso se buscó lo más rápido posible, se fueron viendo dos o tres locales y se decidió por este inmueble que está en Circuito Cinco, lo que está clausurado es el inmueble, ahí es donde colocaron la faja de clausura, es un galpón y adentro se colocó el taller móvil”.

Al ser consultado sobre cuándo será habilitado el local y así poder empezar a atender clientes, manifestó que “tenemos este martes a las 11 horas el turno de la fumigación, una vez que se concrete eso vamos a pagar la multa porque se empezó a trabajar sin contar con ese requisito, todo esto debido a la demanda, había muchas personas que tenían turnos atrasados, que tenían la RTO vencida, estaba la intimación de Defensoría del Pueblo, nos tuvimos que mover con bastante premura, este es el resultado de que lamentablemente estamos sin poder brindar el servicio, nosotros creemos que una vez que se pueda acreditar la fumigación y que el ingeniero Granada ya presente los planos y todo eso, pedir que se habilite asumiendo el compromiso a completar todos los trámites que se habilite, porque había gente del interior que sacó turnos para estos días y no se pudo”.

Respecto a lo que ocurrirá con el local del Parque Industrial, explicó que “la clausura es una cuestión administrativa, no es judicial, lo hizo la Defensoría del Consumidor y el trámite sigue, nos notificaron el miércoles que la Defensoría iba a pedir a la Municipalidad que le remitan todas las habilitaciones provisorias que fue teniendo Interfor e incluso en julio de este año se presentaron todos los planos de nuevo, se pagaron algunos impuestos atrasados y vencidos por lo cual estaba bastante encaminado el trámite frente a la Municipalidad, no obstante a eso la Defensoría del Consumidor clausuró ese local. Por otra parte, está el juicio de desalojo que está en el Juzgado Civil N°1 que es un juicio próximo a terminar”.

“Confiamos en la Municipalidad porque con esto perdemos todos, no solo la empresa de que no está trabajando, sino que también el usuario que no tiene la habilitación, es una situación bastante incomoda que la comprendemos”, finalizó Trevisán.

Es importante destacar que los clientes que tenían turnos para el lunes y para hoy, una vez que se habilite la atención deben volver a programarlos comunicándose al teléfono 4452339 o al mail interforsrl@hotmail.com