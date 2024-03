Agradecimiento al gobernador

Con motivo de haberme notificado del Decreto N° 276/23, que habilita mi acceso a la jubilación al régimen previsión de la provincia de Formosa, luego de 54 años de servicios, expreso mi agradecimiento al Compañero Gdor. Dr. Gildo Insfran por haberme posibilitado acompañar desde un nivel operativo su gestión, desde la “Agrupación sindical “GILDO ‘95”,

También mi reconocimiento a los compañeros que a lo largo de mi trayectoria laboral me brindaron sus afectos y amistad, particularmente a quienes integran o forman parte aun del plantel de la Secretaría General de Gobernación; en la Universidad Nacional de Formosa (donde me desempeñe entre 1985/1989) y; en un breve lapso en el Directorio del IASEP.

Un recuerdo desde el corazón a los que me iniciaron y apoyaron para transitar el campo social sindical y ya partieron, como Argentina Zarza (fundadora y primera secretaria general del Sindicato de Empleados Públicos de Formosa (SEPPFOR), luego UPCN y; el compañero y amigo Roberto Roque Beto Sotelo, secretario general de UPCN Formosa, desde 1985 hasta su temprana partida, en 1989.

Mi gratitud a los compañeros de la Comisión Directiva de UPCN, por su apoyo junto al actual secretario general Isabelino Idoyaga, acompañándolo como secretario adjunto por un lapso de prácticamente 30 años.

En la convicción de que he cumplido una etapa he presentado mi renuncia como secretario adjunto de la organización sindical para generar espacio para la participación de la nueva generación sindical.

A los compañeros y compañeras trabajadores estatales, reitero mi gratitud y compromiso de estar siempre a disposición desde la militancia en el campo nacional y popular.

Por: Lic. Faustino C. Duarte