Agredió a su expareja, lesionó con un cuchillo al novio y terminó detenido

El personal de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales detuvo a un hombre que ingresó sin autorización a la casa de su ex pareja, la agredió y amenazó y no conforme con eso lesionó con un cuchillo de grandes dimensiones al novio de la mujer y sustrajo un manojo de llaves y una motocicleta Honda Wave.

Todo ocurrió en la madrugada del sábado, cuando los efectivos tomaron conocimiento del ingreso de un hombre con herida de arma blanca, en el Hospital Distrital N° 8 de esta ciudad.

Tras la entrevista con el hombre herido, comentó estaba en la casa de su novia en el barrio El Porvenir, cuando llegó la ex pareja de la mujer, quien intentó agredir físicamente con un arma blanca de grandes dimensiones, por lo que se interpuso y terminó con lesiones de arma blanca en la cabeza y el abdomen.

El agresor también amenazó a la familia y se apoderó de un manojo de llaves y llevó la moto Honda Wave de la mujer.

Luego se inició una causa judicial con intervención de la Justicia y se solicitó la colaboración de las demás dependencias policiales para el esclarecimiento del hecho.

Los investigadores realizaron las averiguaciones, detuvieron al autor del hecho y secuestraron la motocicleta denunciada como sustraída.

El detenido fue notificado de su situación procesal y quedó alojado en la dependencia policial del Distrito Cinco, a disposición de la Justicia.