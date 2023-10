Eliminatorias: Messi entrenó a pleno y su presencia ante Paraguay parece encaminada

Lionel Messi tuvo una activa participación y se lo notó pleno en el segundo entrenamiento de este martes en el predio de Ezeiza que realizó el seleccionado argentino rumbo al segundo bloque de Eliminatorias Sudamericanas, en los que enfrentará el próximo jueves a Paraguay en el Mas Monumental, donde por lo observado su capitán será de la partida desde el arranque, y Perú, al que visitará el martes venidero en Lima.

El técnico Lionel Scaloni dispuso de un cuadrangular de fútbol reducido 8 contra 8 en el que el equipo de Messi fue el ganador tras disputar el encuentro «final» contra otro en el que su figura destacada en esos casi 20 minutos obsrvado por la prensa fue Enzo Fernández, bien secundado en ataque por un ex compañero en River Plate como Lucas Beltrán.

El equipo de Messi alineó a Walter Benítez; Gonzalo Montiel (de mucho despliegue), Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez, (muy activo, terminó con un golpe en la pierna derecha), Lucas Ocampos (también jugando a pleno, buscando un lugar entre los titulares) y «Lío», que estrelló tres remates en los palos.

Su rival formó con Juan Musso; Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Marcos Acuña, Lucas Beltrán y Alejandro Garnacho.

Al término de la práctica Messi se quedó practicando tiros de esquina olímpicos (una cuenta pendiente en su carrera, ya que nunca marcó por esa vía), junto a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

Por lo observado por Télam, en el entrenamiento con plantel completo desarrollado en el predio Lionel Messi, si quien le da su nombre al complejo afista sigue con esa dinámica expuesta , para el cotejo del jueves a las 21 en cancha de River Plate el representativo argentino alinearía a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Crstian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Ángel Di María, ´Paulo Dybala, Lisandro Martínez, Ángel Correa y Juan Foyth son los cinco ausentes de esta convocatoria por la tercera y cuarta fechas de Eliminatorias, todos lesionados.

Al término del entrenamiento, como suele ocurrir cada vez que se abre a la prensa en sus minutos finales, algunos futbolistas hablaron con los periodistas, entre ellos

Nahuel Molina, quien dijo que en este regreso a los entrenamientos «se lo vio bien» a Lionel Messi y anticipó que el grupo «está metido en estos partidos que se vienen», ante Paraguay y Perú, por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El lateral del Atlético de Madrid relató que lo vieron «bien a Lío. Es lindo estar en la cancha con él, porque cuando el grupo se junta hay un muy buen ambiente».

Respecto de si Messi podrá jugar estos encuentros frente a Paraguay y Perú, el lateral derecho de Atlético de Madrid indicó que «se lo vio bien, pero eso lo va a charlar seguramente él con Scaloni y ellos decidirán».

Sobre los dos próximos encuentros de Eliminatorias, Molina reconoció que «son dos partidos difíciles, porque es una eliminatoria sudamericana y todo es siempre complicado. Por eso tenemos que mentalizarnos y dar todo».

Mientras que el delantero de la Fiorentina Lucas Beltrán dijo que esta «feliz» de haber sido convocado por LIonel Scaloni, y que se sentía «muy contento de volver al predio. Porque cuando empieza a jugar siempre sueña con estar acá».

«Y les quiero agradecer a todos los integrantes del grupo que me hicieron la adaptación fácil», dijo y luego indicó que en el contacto con los campeones mundiales en Qatar 2022, lo que pretense es «escuchar para poder aprender».

«En el puesto de centrodelantero hay dos grandes futbolistas como Lautaro Martínez y Julián Álvarez, y ellos están por delante, tienen más recorrido y experiencia, así que lo que quiero es escucharlos. Por eso estoy a disposición del entrenador, adaptándome a todo», manifestó finalmente el ex River Plate. .

Mientras que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, quien ante Bolivia en la fecha pasada marcó su primer gol en la selección en 51 partidos, rescató además de ese encuentro que «se hizo un gran partido. Porque acá tomamos todo con seriedad y así afrontaremos ahora estos dos partidos que se vienen y también serán muy duros».

«Y cuando Messi no está, como pasó en Bolivia, seguimos trabajando de la misma manera. Porque cuando uno viene acá la pasa muy bien y eso es clave porque se transmite al campo de juego. Es que en esta selección hay grandísimos jugadores para sortear estos partidos de Eliminatorias que cada vez se están haciendo más complejos», concluyó.