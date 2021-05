Compartir

Es lamentable como se maneja el gobierno de Formosa con los aislados ya que si los llevan a algún hospital no avisan nada, dan un parte por día pero con poca información y los familiares quedamos desesperados. La manera de proceder no solo no es la correcta, sino que genera aún más confusión y angustia. Vean cómo mejorar ese tema por favor.

