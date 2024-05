Alarma en la selección argentina: un gigante de Europa pretende a Pablo Aimar como entrenador

Roger Schmidt tendría en mente dejar su puesto como director técnico del Benfica de Portugal al finalizar la temporada, con rumores que lo vinculan con un futuro en el Bayern de Múnich, entidad que busca DT ante la anunciada salida de Thomas Tuchel. Según informaciones de CNN Portugal, el técnico alemán ya habría comunicado su decisión al club germano, mostrando su intención de no continuar en territorio luso.

Con este escenario planteado, el presidente de las Águilas, Rui Costa, ya está en la búsqueda de un sucesor: Pablo Aimar, ex jugador del club y actual ayudante de campo en la selección argentina, es una de las opciones consideradas.

De hacerse oficial, este anuncio de Schmidt llega en un momento crucial, donde el Benfica parece quedar fuera del alcance de títulos esta temporada, intensificando las especulaciones sobre su futuro. La marcha de Schmidt se produciría tras no lograr el título de la Primeira Liga, quedando el Sporting de Lisboa como principal favorito para coronarse campeón. Esto marca un amargo desenlace para una año que inició con esperanzas pero terminó en desilusión, considerando la pronta eliminación del equipo tanto en la Copa de Portugal como en la UEFA Europa League.

El Payasito, que es uno de los principales laderos de Lionel Scaloni dentro del staff técnico de la Albiceleste y dirige las juveniles nacionales, es visto no solo como una opción viable por su historia con el club sino también por la relación cercana con el principal mandatario de la institución, quien lo considera capaz de asumir el mando.

“El presidente del Benfica sondeó a Pablo Aimar, actualmente asistente de Lionel Scaloni en la selección de Argentina”, informó la cadena CNN en su edición portuguesa, aunque también adelantaron que el ex mediocampista de 44 años “se encuentra cómodo” en la estructura de la Selección y no querría volver a Europa “al menos por ahora”.

Vale destacar que este sería el primer desafío de Aimar como entrenador principal en un equipo profesional, ya que durante todo este período viene alternando con Diego Placente la dirección de la Sub 15 y la Sub 17 desde que desembarcaron en la estructura de la Selección a mediados del 2017.

En caso de aceptar este compromiso, Aimar dejaría el combinado nacional en la antesala a la defensa del título en la Copa América que se llevará adelante desde el 20 de junio en Estados Unidos. La Albiceleste es la cabeza de serie del Grupo A, donde compartirá zona con Canadá, Perú y Chile.

El futbolista surgido de la cantera de River Plate dejó una importante huella en Benfica, donde cosechó cinco títulos (cuatro Copa de la Liga y una Primeira Liga) en cinco temporadas (de 2008 a 2013). Defendió los colores de las Águilas en 179 oportunidades, aportando 17 goles y brindando 42 asistencias.

El diario Récord de Portugal, por su parte, sostiene que “Pablo Aimar está fuera de los planes del Benfica”. Este rotativo desmiente el supuesto contacto entre Rui Costa y el integrante del cuerpo técnico de la selección argentina, al mismo tiempo que afirma que la posibilidad más firme por estas horas es que el alemán Roger Schmidt siga al frente del equipo en la temporada 2024/25.

Además, el Benfica enfrenta la tarea de asegurar la permanencia de figuras clave como Ángel Di María, en medio de rumores que lo vinculan con un traspaso al Inter Miami. La situación pone de relieve la trascendencia de los próximos movimientos del club, ante la posible salida de Schmidt y la incertidumbre sobre el liderazgo y la composición del equipo para la próxima temporada.