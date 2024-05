Tedeum del 25 de mayo se hará en Córdoba con Milei y gobernadores

En el marco de la firma del “Pacto de Mayo”, la celebración del tedeum por la fecha patria del 25 se celebrará en la Catedral de Córdoba, con la presencia de los gobernadores y del presidente Javier Milei. Aún no hay confirmaciones sobre el lugar en el que se firmará el Pacto de Mayo pero resuena el Palacio de Justicia.

La celebración religiosa del tedeum por el 25 de mayo de trasladará desde la Catedral de Buenos Aires a la de Córdoba, ubicada en el casco histórico de la ciudad. El Cardenal Ángel Rossi será quien encabezará la celebración de la liturgia de acción de gracias. Esta información fue confirmada por el Arzobispado local. El cordobés Rossi es la máxima autoridad de la Iglesia Católica Argentina, quien fue elevado en jerarquía, de arzobispo a cardenal, por el papa Francisco a fines de septiembre del 2023.

Si avanza el Pacto de Mayo, estarán presentes en la celebración religiosa el Presidente, su comitiva integrada por ministros, y los gobernadores de las provincias que firmen los diez puntos del acuerdo nacional. Esta celebración se realiza tradicionalmente por la mañana, en el horario de las 11 am. En el caso de ser así, el pacto se firmaría después de la celebración. Si bien la Provincia de Córdoba está atenta para dar soporte para recibir a los dirigentes de todo el país, de la organización se encargará Presidencia de la Nación. Incluso, la seguridad del Presidente en los actos de Gobierno son responsabilidad de “Casa Militar”, organismo que depende del Poder Ejecutivo, y del cual está a cargo de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Todavía no se conoce a ciencia cierta en dónde se llevará adelante la firma del Pacto de Mayo. En un principio se habían mencionado distintas locaciones en el interior de la Provincia, pero se habría priorizado la accesibilidad, optando por un establecimiento en Córdoba capital, para facilitar la afluencia de las comitivas que arribarán.

El espacio que resuena con más fuerza es el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I, lugar en el que hace algunas semanas atrás recibió una visita de parte de la organización para conocer la locación. Este salón está ubicado en el Palacio de Justicia de Córdoba, un edificio distinguido que forma parte del patrimonio arquitectónico y artístico en la ciudad. Además, reside el Tribunal Superior de Justicia desde que fue inaugurado en 1936. Desde la Justicia hicieron hincapié en que aún no hubo ninguna solicitud formal, ni volvieron a contactarse.

En los últimos días también trascendió que miembros de la organización acudieron a ver las instalaciones del Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos, un mega espacio construido para grandes eventos, que cuenta con una superficie total de 28 mil metros cuadrados. El espacio habría sido descartado porque la voluntad es hacerlo en un lugar más íntimo, en donde sólo asistan los mandatarios que participen en la firma y sus equipos más cercanos.