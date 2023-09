Alberto Fernández defendió el multilateralismo y pidió replicar el modelo de paz latinoamericano

El presidente Alberto Fernández afirmó que “la geopolítica en el mundo está cambiando y eso aumenta el riesgo de la violencia militar”, defendió el multilateralismo y pidió replicar en todo el mundo «el modelo de solución pacífica de los conflictos» que está vigente en América Latina.

Le mandatario formuló estas consideraciones al encabezar la apertura de la II Conferencia de América Latina y del Caribe sobre Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (Alconu) que se desarrolla en el porteño Edificio Libertador.

En ese ámbito, el jefe de Estado llamó también a respetar los derechos y obligaciones de la Carta de la ONU como si fuera una “Constitución mundial”.

“El multilateralismo nos exige respeto respeto a los principios de las Naciones Unidas, que es la carta común como sistema mundial. La carta de la ONU es nuestra constitución mundial y no respetarla es como si yo no respetara la Constitución Argentina”, señaló Fernández ante un auditorio colmado de autoridades militares de diversos países de la región y del mundo.

Acompañado por los ministros de Defensa, Jorge Taiana, y de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y por el secretario general adjunto de Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, el Presidente destacó la zona de paz de las Américas como un ejemplo a seguir.

“Nosotros que somos América Latina, que somos una región de Paz, que aprendimos a resolver nuestros conflictos con diálogo, con Diplomacia, que no nos amenazamos militarmente cuando tenemos un conflicto, que no desarrollamos armas de destrucción masiva, tenemos que hacer que esa lógica se imponga en todo el mundo”, remarcó el jefe de Estado.

Además, Fernández indicó que ese no es un camino “fácil, porque muchos siguen armándose, sofisticando sus armamentos”.

“Las guerras a control remoto ¿Eso nos hace una mejor humanidad? No, nos hace peores. el primer propósito para defender a sus países sea la paz mundial, que el primer propósito sea desarmar al mundo, armemos al mundo de alimentos”, observó. Bajo la Presidencia Pro Tempore de Argentina, el evento congrega a los ministros de Defensa y autoridades de 24 países con el objetivo de consolidar la articulación entre los países de la región para el mantenimiento de las operaciones de paz de Naciones Unidas.

Al respecto, Taiana subrayó que “Argentina participa en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU desde el año 1958, constituyéndose en un compromiso y en una verdadera política de Estado, y desde entonces hemos participado en 30 misiones”, y resaltó que “en los últimos tres años de gestión se ha duplicado la presencia argentina en operaciones en el mundo».

Durante el Gobierno de Alberto Fernández, las Fuerzas Armadas pasaron de tener presencia en cuatro a ocho misiones: a las de Chipre, Sahara Occidental, Medio Oriente y República Centroafricana, se sumaron las de Colombia, India y Pakistán, Líbano y Altos del Golán, una zona en disputa entre Siria e Israel.

Por su parte, el canciller Cafiero destacó que las operaciones de mantenimiento de paz son «uno de los pilares de la política exterior argentina» y añadió que el país «cree en ese multilateralismo solidario y cooperativo y profesa la defensa de los derechos humanos».

«En este sentido las operaciones de paz ejercen ese doble rol: la búsqueda pacífica en la solución de controversias y también -en el territorio- la defensa de los derechos humanos”, añadió el titular del Palacio San Martín. A su turno, Jean-Pierre Lacroix sostuvo que «las operaciones de paz no son una varita mágica que permiten a los Estados recuperar su estabilidad de manera inmediata, pero son la confirmación de un compromiso internacional para preservar los ceses al fuego, prevenir la reanudación de hostilidades y asegurar la protección de civiles”.

“En este esfuerzo, el compromiso de los Estados latinoamericanos y caribeños con las operaciones de paz de la ONU contribuirá a los esfuerzos para que la humanidad pueda vivir en un mundo más seguro”, señaló el secretario.

El encuentro -que comenzó hoy a las 10- tiene el objetivo «de consolidar la articulación en relación a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas» y servirá para aprobar el estatuto de la “Red Latinoamericana y del Caribe para la cooperación del mantenimiento de la Paz” que fue creada en Lima en el 2022.

Se trata del primer mecanismo institucional en la región y del mundo para la cooperación en materia de mantenimiento de la paz bajo mandato de la ONU.

El encuentro cuenta con la presencia de autoridades de Defensa de Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Bahamas y Haití; y autoridades gubernamentales y de las Fuerzas Armadas de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana y México.

Asimismo, participarán como observadores representantes de España, Canadá, India, China, Eslovenia, Pakistán y Francia.

Durante el año pasado, la Argentina contribuyó con más de 280 efectivos en ocho misiones, realizadas en Chipre, Colombia, Sahara Occidental, República Centroafricana, Medio Oriente, Sudán del Sur, India y Pakistán y el Líbano.

Relacionado