Alberto Fernández: «Es tiempo de escuchar y gobernar»

El presidente Alberto Fernández habló ayer a la tarde en el cierre de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción(Camarco), donde puso el foco en “encender la economía” para recuperar el empleo y el futuro del país, haciendo hincapié en el diálogo y la construcción de puentes y consensos. “Es tiempo de escuchar y gobernar», dijo y agregó: “Estamos convencidos de que la Argentina del futuro se construye desde el diálogo”. Asimismo, valoró el lanzamiento del Programa «A Construir» que permitirá transformar planes sociales en empleo.

En el marco de las jornadas convocadas por el sector empresario vinculado a la construcción, el jefe de Estado tomó la palabra para agradecer la invitación y propuso continuar por la senda del diálogo y el consenso, con el objetivo de tender vínculos para retomar el crecimiento de la actividad económica. En ese sentido, destacó la importancia de uno de los rubros más pujantes del país y remarcó la necesidad de crear trabajo apostando a la inversión por sobre la especulación financiera.

«Ahora que la pandemia ha pasado, volvió a instalar algo que quería superar en diciembre de 20919 que era la confrontación. La pandemia nos volvió a poner en veredas diferentes, a confrontar. Tanto dolor y pena tiene que habernos servido», dijo y se posicionó a favor de que la salida de la crisis sanitaria sea «un buen momento para que reflexionemos juntos, un poco sobre lo que nos ha pasado y lo que nos debe pasar y lo que tenemos por delante».

«Cuando llegamos al Gobierno estábamos convencidos que para poner de pie a la Argentina la obra pública y la construcción eran un elemento central por su contenido movilizador», expresó. A propósito de ello, señaló que, con ese objetivo, «hemos trabajado mucho junto a la CAC en el Consejo Económico y Social, y hemos logrado avances muy importantes».

“A escuchar y gobernar le digo que sí y le digo que no a la idea de encerrarnos, de que debemos gobernar sin escuchar al otro, que no la altisonancia del diálogo, le digo que no al ruido que solo se queja y le digo que sí al diálogo constructivo, a hermanarnos en la construcción de un país que nos cobije a todos”, dijo el jefe de Estado durante su alocución en el evento que se desarrolló en La Rural y que convocó a empresarios del sector, gremialistas y funcionarios del gobierno nacional.

«El puente hacia el diálogo político, económico y social lo estamos logrando. Y el Consejo Económico y Social ha sido un gran espacio. Allí trabajamos leyes que hace unos días se conocieron: desde la ley de Hidrocarburos hasta la del desarrollo agroindustrial», enfatizó ya que «nada hay más virtuoso que el capital que se invierte, produce y convoca al trabajo» para que «esa unidad entre el que invierte y trabaja se convierta en producción».

Siguiendo esa línea, el mandatario sostuvo que «Argentina es un país muy grande y necesita de la obra pública para poder garantizar el desarrollo» y destacó que «con la construcción, apostamos a eso» ya que «tiene algo virtuoso que es multiplicador en materia económica. Cuando hablamos de construcción hablamos de gente que produce cemento, ladrillo, vidrio, madera, etc. Debemos valorarla y mucho».

Por eso, dijo, este año «multiplicamos por 2 la inversión en obra pública y el año que viene volvemos a aumentarlo, porque seguimos creyendo en la necesidad de la obra publica».

