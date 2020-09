Alberto Fernández pidió que empresarios “se animen a producir” con los cuidados adecuados

Compartir

El presidente Alberto Fernández expresó que el país está “en medio de la pandemia, peleándola día a día” y enfatizó que se “necesita” en ese marco empresarios y trabajadores que “se animen a producir” con los cuidados adecuados “para que los contagios no aumenten” ante la propagación del coronavirus.

“Estamos en el medio de la pandemia, estamos peleándola día a día, y necesitamos de todo, de empresarios y trabajadores que se animen a producir sabiendo el contexto en el que trabajan, con cuidados para que los contagios no aumenten”, sostuvo Fernández.

El Presidente hizo estas declaraciones en la planta de rodados del Grupo SIMPA, en la localidad bonaerense de Campana, durante el lanzamiento de la línea argentina de producción de motocicletas de Royal Enfield.

El jefe de Estado admitió que existe el deseo de que “la economía se mueva”, pero también que “los argentinos no se enfermen” y, en ese sentido, apuntó a las medidas de seguridad con el que trabaja esa y otras industrias, “con mucha responsabilidad”, respetando los protocolos para sus trabajadores.

En ese marco, dijo que habrá que “acostumbrarse a la nueva realidad” y “mancomunar esfuerzo para reconstruir la Argentina” luego de la situación “difícil” en la que la encontraron al asumir el nuevo Gobierno, en diciembre último.

“Hemos superado un escollo con el acuerdo con los acreedores pero nos queda mucho por hacer para reconstruir el país”, advirtió Fernández, acompañado del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Señaló también que la “vida cotidiana exige volver al contacto con el otro para poder trabajar y producir”, pero pidió que esos contactos “tengan que ver básicamente” con la actividad industrial y que “más adelante vendrá el tiempo de contactos para divertirnos, relajarnos y pasarla bien”.

Por eso, insistió en “llamar a la reflexión a los argentinos” para que entiendan que el país “está muy lejos de haber superado el problema” de la pandemia y que es muy bueno que existan protocolos en una fábrica “porque los argentinos necesitan el sueldo y el trabajo y la Argentina necesita producir”.

“Dejemos el tiempo del encuentro y el esparcimiento social para otro tiempo porque no es este momento el tiempo”, reiteró el jefe de Estado.

Fernández celebró que la industria se mueva y produzca y remarcó el rol del Estado de ayuda tanto a la producción como al consumo, a través del crédito.

El jefe de Estado destacó el hecho de que la producción “se hace con componentes argentinos y en el medio de una pandemia” y ponderó nuevamente que este tiempo “reclama de este tipo de coraje y confianza”.

“A ninguno se nos ocurrió tener que enfrentar este momento y es todo un aprendizaje, nos obliga a luchar contra lo desconocido y nos impone cosas nuevas, como tener la cara tapada”, remarcó Fernández, acerca de las normas que impuso la Covid-19.

En paralelo, resaltó también el aprendizaje que implicó “volver a trabajar” en esta época de pandemia “con protocolos especiales para que el virus no se expanda” y que las fábricas sigan trabajando.

El Presidente insistió en extremar los cuidados porque “lo que más” quiere es que “los argentinos no se enfermen”.