Alberto Fernández se metió en la campaña: qué dijo sobre la oposición,la economía y la política exterior

El Presidente hizo una convocatoria a través de las redes sociales para responder preguntas y dudas de sus seguidores. Se trata de un balance de sus cuatro años de gestión, a una semana de las PASO.

El presidente Alberto Fernández criticó a la oposición o por la falta de propuestas de gobierno como parte de las promesas de campaña de las elecciones 2023 y dijo que hasta ahora «hacen publicidad diciendo que van a hacer lo que hacemos nosotros», expresó. Los dichos del mandatario fueron durante el espacio «Alberto responde» en las redes sociales, donde convocó a sus seguidores a hacer preguntas sobre el balance de la gestión, en vísperas de las PASO.

El Presidente se metió así en la campaña con un balance de lo que viene haciendo su gestión en materia económica y de política exterior. Al mismo tiempo, recogió el guante de las críticas que viene haciendo la oposición al Gobierno a través de sus propuestas de campaña. La consigna se dio a conocer a través este domingo a la mañana desde las redes oficiales del mandatario, en un video en Instagram.

De este modo, Alberto Fernández respondió la consulta de una seguidora que preguntó si había «alguna propuesta de los candidatos a presidente de la oposición» para destacar como positivas.

En su respuesta, el Presidente afirmó que no escuchó «ninguna propuesta» de los precandidatos de la oposición. «¡Qué pregunta difícil! No escuché ninguna propuesta de los candidatos de la oposición. Me impresiona que hacen publicidad diciendo que van a hacer lo que hacemos nosotros», afirmó el mandatario en un video de casi dos minutos, donde aclaró todas las dudas de la seguidora de redes.

«Dicen que vamos a generar producción pero los que creamos pymes somos nosotros. Los que cerraron 23.000 pymes fueron ellos y los que tuvieron 46 meses consecutivos de caída del empleo fueron ellos», enfatizó respecto a la creación de empleo y el comercio.

«Dicen que van a promover el turismo y el récord en la historia argentina lo tenemos nosotros con pandemia, con guerra, con (la herencia dejada por el gobierno de su antecesor, Mauricio) Macri y con sequía», sostuvo Alberto Fernández en la respuesta, que fue acompañada por el dato de que, en su gestión, «33,8 millones de viajeros gastaron 1,3 billones de pesos».

Además sostuvo que durante su gestión se registró «el índice de mortalidad infantil más bajo en la historia» del país. «Si me hacés conocer algunas de las propuestas de los opositores, te lo voy a agradecer, porque lo que dicen que van a hacer es lo que ya hicimos nosotros», expresó Alberto Fernández a una de las seguidoras que preguntó por las propuestas de la oposición.

En cuanto a los temas de política exterior, como parte de la inserción internacional de Argentina en estos cuatro años, Alberto Fernández destacó que se firmó, a principios de 2022, la incorporación a la Franja y Ruta de la Seda, una iniciativa de China para estimular el flujo del comercio y las inversiones.

También resaltó el rechazo de su gobierno «a la invasión rusa a Ucrania» y que, en representación del país, participó primera vez de la cumbre del G7.

Respecto a la cuestión Malvinas, el mandatario repsondió: «El tema Malvinas es una causa nacional, donde uno de los mayores logros que tuvimos fue que la UE-CELAC llame a las Malvinas y no Falklands», destacó.

En relación al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, «logramos que se reconozca que ese es un territorio en disputa y no una cuestión de soberanía inglesa», remarcó.

